Lady Gaga: Das ist der Name ihres Babys



Lady Gaga und Michael Polansky sind seit Jahren ein Paar (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire / Sonia Moskowitz Gordon)

Heute, 07:02h 2 Min.

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Lady Gaga (40) und ihr Verlobter Michael Polansky haben ihrem Kind den Namen Rose Bean gegeben. Das berichtet das US-Portal "TMZ", dem nach eigenen Angaben die Geburtsurkunde des Mädchens vorliegt. Demnach kam Rose Bean Polansky am 9. Juni um 23:19 Uhr im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt.



Entbunden habe Dr. Robert Katz, laut "TMZ" ein gefragter Frauenarzt der Stars. Derselbe Mediziner habe bereits Sängerin Ciara und Footballstar Russell Wilson bei der Geburt ihrer Tochter Sienna betreut.

Eine Rose auf dem Rücken

Warum sich das Paar für diesen Namen entschieden hat, ist nicht bekannt. "TMZ" verweist aber auf eine mögliche Spur: Gaga hat eine große Rose entlang ihrer Wirbelsäule tätowiert. Das Motiv ließ sie sich zur Erinnerung an ihre Darbietung von "La vie en rose" im Film "A Star Is Born" stechen. Die Blume ist für die Sängerin demnach mehr als nur ein hübsches Motiv.



Auch der ungewöhnliche Zweitname könnte eine Verbeugung sein. Das Portal vermutet, dass der Sänger und Aktivist Carl Bean Pate gestanden haben könnte. Er gilt als Inspirationsquelle für Gagas queeren Hit "Born This Way".

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Familienzeit fernab des Rampenlichts

Das Paar verbringe die ersten Wochen mit dem Nachwuchs bewusst im Privaten, heißt es in dem Bericht. Zuletzt wurde Gaga in Nordkalifornien fotografiert, wie sie ihre Tochter eng an der Brust trug. Gemeinsam mit Polansky und einem Freund war sie dort zu Fuß unterwegs.



Mit Gerüchten um eine heimliche Hochzeit räumt das Portal ebenfalls auf. Zuletzt hatte es einen Bericht gegeben, wonach sich die beiden im Stillen das Jawort gegeben hätten. Quellen mit direktem Einblick hätten "TMZ" jedoch versichert, dass bislang noch keine Trauung stattgefunden habe.



Gaga und Polansky hatten sich 2024 verlobt. Im März kündigte die Sängerin an, sie wollten "bald" heiraten. Ob die beiden sich inzwischen auf ein Datum festgelegt haben, geht aus dem Bericht nicht hervor. (spot/cw)