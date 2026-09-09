Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59621

Das Musical "Ich war noch niemals in New York" mit den größten Hits von Udo Jürgens ist wieder auf der Bühne zu sehen (Bild: Limelight)

Nach zehn Jahren Aufführungspause ist das Musical "Ich war noch niemals in New York" mit den größten Hits von Udo Jürgens wieder auf der Bühne zu sehen. Das Musical startet in einer Neuinszenierung am 1. Juli 2027 im Oberhausener Metronom-Theater, wie die Veranstalter*­innen mitteilten. Heute beginnt der Vorverkauf.

Nach dem Start im Ruhrgebiet ist eine Tournee mit zahlreichen Stationen wie der Semperoper in Dresden, dem Theater des Westens in Berlin, dem Deutschen Theater in München sowie Bremen, Baden-Baden und Hannover geplant. Im Ausland stünden Zürich, Bregenz und Wien als Spielorte fest, weitere Termine würden geplant, hieß es.

Das Stück spielt an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes und präsentiert die bekannten Lieder wie "Aber bitte mit Sahne", "Mit 66 Jahren" und den Titel-Song "Ich war noch niemals in New York". Die Veranstalter*­innen versprechen den Besucher*­innen "gute Laune und pure Lebensfreunde".

- Werbung -

Neben der Geschichte um ein ausbüchsendes Seniorenpaar und ihre Kinder erzählt das Musical auch die Beziehung von Fred und Costa  einem schwulen Paar, das im Alltag mit Vorurteilen zu kämpfen hat: Weil ihre Nachbar*innen kein gleichgeschlechtliches Paar im Haus dulden wollen, droht ihnen der Verlust ihrer Wohnung.

Das Musical hatte 2007 auf der Hamburger Reeperbahn Weltpremiere gefeiert und in zehn Aufführungsjahren Millionen Zuschauer*innen angezogen. 2019 entstand eine Filmversion mit bekannten Schauspieler*innen wie Heike Makatsch, Katharina Thalbach, Moritz Bleibtreu und Uwe Ochsenknecht, die 2022 auch in der ARD gezeigt wurde. (cw/dpa)

Links zum Thema:
» Mehr Infos zum Musical und Link zum Kartenvorverkauf

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Kunst & Kultur
17.09.26 | Ausstellung im Gropius Bau
"Gossip Girls" und "Paydos": Queere Akzente im Kreuzberg-Panorama
16.09.26 | Auch Jannik Kontalis kommt zu Wort
"Die Kaulitz-Story": Podcast-Doku zeichnet Aufstieg der Zwillinge nach
14.09.26 | Queer History
Der vergessene schwule Aktivist Karl Friedrich Jordan
10.09.26 | Berlin
Die queere migrantische Perspektive, die im Gropius Bau fehlt
10.09.26 | Ausstellung
Maurizio Cattelan in Berlin: Das Schwinden männlicher Autorität
09.09.26 | Über 100 Jahre alte Sexualforschung
Zum Lebenswerk eines nur 43 Jahre alt gewordenen Aktivisten
-w-
Neu auf queer.de
Kritik an Schwarz-Rot
SPDqueer: Zehn-Punkte-Plan greift zu kurz
Bandkollege gibt Aufschluss
Familientreffen beim "HeidiFest": Warum fehlte Bill Kaulitz?
"Düstere Bilanz"
Britische Erfolglosigkeit beim ESC wird Thema im Unterhaus
Er spielte Stu Macher
"Ich habe queere Kinder": "Scream"-Urgestein Matthew Lillard bereut Mitarbeit an Teil sieben
Nordrhein-Westfalen
Ratingen fördert queere Jugendarbeit
Neues Enthüllungsbuch
Diana soll behauptet haben, dass Charles seinen Kammerdiener liebte
Video des Tages
Erster bisexueller australischer Football-Star räkelt sich in sexy Musikvideo
QueerSafe-Zivilcouragepreis 2026
LSVD sucht Vorbilder im Kampf gegen queer­feindliche Gewalt