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Das Musical "Ich war noch niemals in New York" mit den größten Hits von Udo Jürgens ist wieder auf der Bühne zu sehen (Bild: Limelight)

Nach zehn Jahren Aufführungspause ist das Musical "Ich war noch niemals in New York" mit den größten Hits von Udo Jürgens wieder auf der Bühne zu sehen. Das Musical startet in einer Neuinszenierung am 1. Juli 2027 im Oberhausener Metronom-Theater, wie die Veranstalter*­innen mitteilten. Heute beginnt der Vorverkauf.



Nach dem Start im Ruhrgebiet ist eine Tournee mit zahlreichen Stationen wie der Semperoper in Dresden, dem Theater des Westens in Berlin, dem Deutschen Theater in München sowie Bremen, Baden-Baden und Hannover geplant. Im Ausland stünden Zürich, Bregenz und Wien als Spielorte fest, weitere Termine würden geplant, hieß es.



Das Stück spielt an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes und präsentiert die bekannten Lieder wie "Aber bitte mit Sahne", "Mit 66 Jahren" und den Titel-Song "Ich war noch niemals in New York". Die Veranstalter*­innen versprechen den Besucher*­innen "gute Laune und pure Lebensfreunde".

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Neben der Geschichte um ein ausbüchsendes Seniorenpaar und ihre Kinder erzählt das Musical auch die Beziehung von Fred und Costa  einem schwulen Paar, das im Alltag mit Vorurteilen zu kämpfen hat: Weil ihre Nachbar*innen kein gleichgeschlechtliches Paar im Haus dulden wollen, droht ihnen der Verlust ihrer Wohnung.



Das Musical hatte 2007 auf der Hamburger Reeperbahn Weltpremiere gefeiert und in zehn Aufführungsjahren Millionen Zuschauer*innen angezogen. 2019 entstand eine Filmversion mit bekannten Schauspieler*innen wie Heike Makatsch, Katharina Thalbach, Moritz Bleibtreu und Uwe Ochsenknecht, die 2022 auch in der ARD gezeigt wurde. (cw/dpa)