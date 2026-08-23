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Die vierte Staffel der Netflix-Reihe "Monster" setzt auf die Geschichte von Lizzie Borden (1860-1927) und die berüchtigten Axtmorde von 1892 in Fall River, Massachusetts. Damals erschütterte ein brutaler Doppelmord in einer wohlhabenden Familie die Stadt. In "Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden" können Zuschauer*innen seit Donnerstag in acht Folgen auf Netflix mitverfolgen, was damals passiert sein soll (queer.de berichtete).



Dass sich die "Monster"-Schöpfer Ryan Murphy (60) und Ian Brennan (48) Lizzie Borden in den neuen Folgen ihrer Anthologie-Serie vornehmen, kommt nicht überraschend. Ihr Name ist untrennbar mit einem der berüchtigtsten ungelösten Mordfälle der amerikanischen Geschichte verbunden. Der Fall wurde in den USA sogar in einem populären Seilsprung-Reim und -Lied verewigt.



Lizzie Borden wurde beschuldigt, am 4. August 1892 ihren Vater Andrew und ihre Stiefmutter Abby im Familienanwesen in Fall River ermordet zu haben. Der Fall sorgte damals landesweit für Aufsehen. Lizzie wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und schließlich 1893 freigesprochen. Da niemand sonst verurteilt wurde, gelten die Morde bis heute offiziell als ungeklärt.

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Wilde Theorien nach den Morden



Poster zur Serie: "Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden" ist seit 17. September 2026 auf Netflix verfügbar

Im Laufe der Jahre entwickelten sich zahlreiche Theorien, von denen keine bestätigt wurde: über einen psychischen Ausnahmezustand, in dem Lizzie die Morde begangen haben könnte, bis hin zur Behauptung, ihr Vater könnte sie missbraucht haben und sei deswegen von ihr getötet worden. Andere spekulierten über eine Beziehung zwischen Lizzie und dem Hausmädchen Bridget Sullivan, die die beiden mit den Morden vertuschen wollten. Neben Lizzie kamen auch andere Angehörige des Haushalts in der Öffentlichkeit unter Verdacht, offiziell gab es keine weiteren Beschuldigten.



Über Bordens sexuelle Orientierung gibt es keine eindeutigen historischen Belege. Doch öfter schon wurde sie als lesbisch interpretiert. Nach ihrem Freispruch führte sie ein enges, langjähriges Verhältnis mit der Schauspielerin Nance O'Neil, was immer mehr Historiker*­innen als romantische Beziehung deuten.



Bei Netflix gibt es nun eine eigene Version der Geschehnisse. Über die neue "Monster"-Staffel hieß es vorab: "Als die unterdrückte Tochter einer wohlhabenden Familie aus Neuengland und ihre rebellische Zofe in einem Haus gefangen sind, das auf Demütigung und Grausamkeit erbaut wurde, flüchten sie sich in eine Fantasiewelt aus Sex, Macht und Rache. Die darauffolgenden grausamen, ungelösten Morde schockieren nicht nur die Welt  sie bringen eine Ikone hervor, die sich weigert, in einem Käfig zu leben, und stattdessen ihre eigene Legende erschafft: schockierend, monströs und herrlich frei."



Diese Stars sind in "Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden" dabei



Ella Beatty (26) übernimmt in der neuen "Monster"-Staffel die Hauptrolle der Lizzie Borden. An ihrer Seite spielt Charlie Hunnam (46), der in Staffel drei bereits den Mörder Ed Gein verkörperte, als Andrew Borden. Mit dabei ist auch Rebecca Hall (44) als Abby Borden, Billie Lourd (34) als Lizzies Schwester Emma Borden und die luxemburgisch-deutsche Schauspielerin Vicky Krieps (42) als Bridget Sullivan  das Hausmädchen der Familie Borden.



Zudem ist Sarah Paulson (51) als Serienmörderin Aileen Wuornos zu sehen. Ihre Rolle verknüpft die Geschichte der Lizzie Borden mit einer weiteren berüchtigten Figur der True-Crime-Geschichte. Wuornos, die an Highways in Florida der Straßenprostitution nachging, tötete von 1989 bis 1990 sieben Männer.

Das verbindet Ryan Murphy mit dem Fall

In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" gab Ryan Murphy einen Vorgeschmack auf die vierte Staffel und sprach über die Kontroversen rund um die Serie: "Ich finde die Serie sehr interessant, denn man weiß: Egal, was man macht, es wird für Kontroversen sorgen. Das liegt in der Natur der Sache. Mir geht es nicht darum, diese Figuren zu verherrlichen; beim 'Monster'-Franchise dreht sich alles nur um eine einzige Frage: Werden Monster gemacht oder werden sie als solche geboren?"



Murphy erzählte, er habe eine "tiefe Verbindung" zu dem berühmten neuen Fall.

"Als ich im Kindergarten war, belegte ich bei einem Chorwettbewerb den ersten Platz, weil ich das Kinderlied über Lizzie Borden sang  wenn man das glauben mag. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt etwas gewonnen habe", sagte er. "Ich bin also mit diesem Kinderlied aufgewachsen. Ich stamme aus dem Mittleren Westen. Ich dachte, jeder würde dieses Kinderlied kennen, aber das war nicht der Fall."



Darum geht es in den drei Vorgängerstaffeln



Die vierte Staffel von "Monster" schließt an drei Staffeln an, die jeweils unterschiedliche Mörder in den Mittelpunkt stellten: In der ersten Staffel spielte Evan Peters (39) die Rolle des Jeffrey Dahmer. Die zweite Staffel konzentrierte sich auf die Menendez-Brüder, mit Cooper Koch (30) als Erik Menendez und Nicholas Alexander Chavez (27) als Lyle Menendez. In der dritten Staffel war Hunnam als Ed Gein zu sehen.



Der Fall Lizzie Borden wurde bereits in mehreren Filmen nacherzählt, darunter der Fernsehfilm "Lizzie Bordens blutiges Geheimnis" (1975) mit Elizabeth Montgomery (1933-1995) in der Hauptrolle, der Lifetime-Film "Lizzie Borden Took an Ax" (2014) mit Christina Ricci (46) als Lizzie Borden sowie "Lizzie Borden  Mord aus Verzweiflung" (2018) mit Chloë Sevigny (51) in der Rolle der Lizzie und Kristen Stewart (36) als Bridget Sullivan. (cw/spot)