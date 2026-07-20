Heute, 09:36h 5 Min.

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rubicon e.V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBTIQ), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Anti­diskriminierungs- sowie Antigewaltberatung, kommunale LSBTIQ-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 32 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e.V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de



rubicon e.V. besetzt zum nächstmöglichen Termin folgende Position:



Junior-Geschäftsführung (d/w/m)

mit Schwerpunkt Lobbyarbeit, Kommunikation & Fundraising

in Teilzeit 70% (28 Wochenstunden)



Die Stelle ist bis zum 31.12.2027 befristet. Eine Weiterbeschäftigung ist bei entsprechender Fördermittelzusage gewünscht und angestrebt. Arbeitsort: Köln



Du hast Lust, eine queere Communitystruktur politisch zu stärken und gleichzeitig Führung und Organisation gemeinsam weiterzuentwickeln? Dann möchten wir dich kennenlernen.



Deine Rolle



Als Junior-Geschäftsführung übernimmst du zunächst schwerpunktmäßig Verantwortung für die Lobby- und Vernetzungsarbeit, öffentliche Kommunikation sowie das strategische Fundraising des rubicon. Du wirst Teil des Geschäftsführungsteams und arbeitest dabei eng mit der Geschäftsführung für Finanzen, Controlling und Personal sowie dem ehrenamtlichen Vorstand zusammen.



Die Besonderheit der Stelle: Unsere Leitungs- und Organisationsstruktur befindet sich noch in einem Entwicklungsprozess. Wir wollen Führung im rubicon neu denken und dabei klare Verantwortlichkeiten mit Beteiligung, Selbstorganisation und einer machtsensiblen Führungskultur verbinden. Dazu werden wir von einer externen Organisationsberatung professionell begleitet.



Das bedeutet: Dein zukünftiges Aufgaben- und Verantwortungsprofil ist noch nicht vollständig festgelegt. Die Aufgabenverteilung im Geschäftsführungsteam wird im Rahmen der Organisationsentwicklung weiter konkretisiert und kann sich entsprechend deiner Erfahrungen, Stärken und Interessen sowie den zukünftigen Anforderungen des rubicon e.V. ausgestalten. Perspektivisch ist vorgesehen, die Rolle zu einer gleichberechtigten Co-Geschäftsführung weiterzuentwickeln.



Deine Aufgaben



Lobbyarbeit & politische Interessenvertretung

● Repräsentation des rubicon e.V. nach außen gegenüber Politik, Verwaltung, Medien, Verbänden und relevanten Fachgremien

● Aufbau und Pflege strategischer Bündnisse und Netzwerke

● Beobachtung gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen

● Entwicklung und Vertretung politischer Positionen im Sinne der Gemeinnützigkeit des Vereins, in Abstimmung mit den Fachteams und dem ehrenamtlichen Vorstand



Presse & Öffentlichkeit

● Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung der Arbeit und Anliegen des Vereins

● Weiterentwicklung der öffentlichen Kommunikation  von Pressearbeit über Social Media bis zu Kampagnen und Veranstaltungen

● Aufbau und Pflege strategischer Kontakte zu Journalist*­innen und relevanten Medien



Fundraising

● Sicherung und strategische Weiterentwicklung bestehender Förderungen und Eigenmitteln

● Identifikation öffentlicher und privater Fördermöglichkeiten sowie Entwicklung von Förderanträgen und Finanzierungskonzepten

● Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Fördermittelgeberinnen, Stiftungen und weiteren Partnerinnen



Führung & Organisationsentwicklung



● Aktive Mitgestaltung des laufenden OE-Prozesses zur Weiterentwicklung der Führungs- und Organisationsstruktur des rubicon

● Strategische Konzeption und Planung der Vereinsausrichtung

● Vor- und Nachbereitung zentraler Leitungstermine, insb. mit Vorstand und Betriebsrat



Dein fachliches Profil



● Abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation

● Mehrjährige Berufserfahrung in einem gemeinwohlorientierten oder zivilgesellschaftlichen Arbeitsfeld  beispielsweise in NGOs, Verbänden, öffentlichen bzw. kommunalen Institutionen oder vergleichbaren Organisationen.

● Fundierte Erfahrung in mindestens einem der Bereiche politische Interessenvertretung, Lobbyarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Fundraising; idealerweise verbindest du mehrere dieser Bereiche.

● Erfahrung in einer Leitungsfunktion oder in vergleichbarer strategischer Verantwortung

● Erfahrung und fundierte Auseinandersetzung mit Ansätzen wie Intersektionalität, rassismuskritischer Organisationsentwicklung, Feminist Leadership, Anti-Bias, oder Critical Whiteness

Erfahrung mit partizipativen, kollegialen und machtkritischen Führungs- und Organisationsansätzen



Dein persönliches Profil



● Bewegungs- und Community-Wissen sowie Feldkompetenz im queeren Bereich: Du kennst zentrale Debatten und Entwicklungen intersektionaler queerer Bewegungen und Communities und hast ein Verständnis für ihre unterschiedlichen Lebensrealitäten, Geschichten, und politischen Anliegen

● Eine diskriminierungssensible und machtkritische Haltung

● Kommunikationsstärke, strategisches Denken und die Fähigkeit, auch in komplexen oder konflikthaften Situationen handlungsfähig zu bleiben

● Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig Beteiligung und unterschiedliche Perspektiven ernst zu nehmen.

● Bereitschaft zu Dienstreisen sowie gelegentlichem Arbeiten an Abenden und am Wochenende



Wir bieten



● Vergütung in Anlehnung an TVöD VKA E13, Einstufung nach Erfahrung

● Einen facettenreichen Arbeitsbereich mit großen Gestaltungsmöglichkeiten

● Ein schönes Büro in Köln und Möglichkeiten für mobiles Arbeiten

● Möglichkeit zur Supervision und Fortbildung

● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team



Wir möchten, dass sich die Vielfalt der Menschen, für die und mit denen wir arbeiten, auch im rubicon widerspiegelt. Wir ermutigen deshalb insbesondere Menschen mit eigenen oder familiären Erfahrungen mit Rassismus, Migration und Flucht sich zu bewerben. Auch sind JüdinnenJuden, Romnja und Sintizze, Schwarze Menschen und People of Color, Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder Neurodivergenz sowie trans, inter* und nicht-binäre und Menschen mit weiteren Marginalisierungserfahrungen eingeladen sich zu bewerben.



Wir wertschätzen unterschiedliche Bildungs- und Berufswege. Wenn du nicht alle Anforderungen erfüllst, dich aber in unserem Führungsverständnis und in der Aufgabe wiederfindest, möchten wir dich ausdrücklich ermutigen, dich zu bewerben.



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 04. und 05.11.2026 in Köln statt.



Kontakt:



Falls wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte in einer einzigen PDF-Datei per E-Mail bis zum 18.10.2026 an: rubicon e.V.,



Für Rückfragen steht Dir unser Vorstand sowie die Geschäftsführung Birgit Bungarten zur Verfügung. Bitte gerne unter 0221-27669990 anrufen. Du wirst dann weitergeleitet oder kannst eine Nachricht auf dem AB hinterlassen und wir melden uns zurück.