Heute, 10:35h 1 Min.

1 Min.



Symbolbild

Der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg ruft dazu auf, Menschen für den QueerSafe-Zivilcouragepreis zu nominieren. Gesucht werden Menschen, die sich couragiert gegen queer­feindliche Gewalt einsetzen, wie der Verband über sein Projekt QueerSafe Berlin mitteilte. Die Auszeichnung soll am 30. November 2026 vergeben werden.



"Mit dem Preis möchten wir Menschen sichtbar machen und auszeichnen, die nicht wegsehen, wenn queere Menschen angegriffen, bedroht oder diskriminiert werden", teilte der LSVD mit. Es gehe ausdrücklich um Zivilcourage überall dort, wo queer­feindliche Gewalt und Ausgrenzung stattfinden könnten  auf der Straße, im Alltag, im Sport, am Arbeitsplatz, in Einrichtungen und Nachbarschaften sowie im Internet und in sozialen Medien.



Infrage kommen dem Verband zufolge etwa Personen, die sich schützend vor Betroffene gestellt, sie im Nachhinein unterstützt oder sich im Verein, im Kiez oder am Arbeitsplatz gegen queer­feindliche Gewalt engagiert haben  ebenso wie Menschen, die sich Hass und Bedrohungen im Netz entgegenstellen.



Vorschläge können über ein Online-Formular eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 27. September 2026. Der LSVD bat zudem darum, den Aufruf an Initiativen und Organisationen weiterzuleiten.



QueerSafe Berlin ist ein Projekt des LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg und setzt sich gegen queer­feindliche Gewalt ein, auch im digitalen Raum. Das Projekt unterstützt Menschen, die von Hass, Bedrohungen und Angriffen betroffen sind. (mize)