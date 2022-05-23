Diana soll behauptet haben, dass Charles seinen Kammerdiener liebte

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Im britischen Königshaus schlummern seit Jahrzehnten Gerüchte über geheime Liaisons  nun sorgt ein neues Buch von Dianas jüngerem Bruder Charles Spencer für Aufsehen: In seinen kommende Woche erscheinenden Memoiren "Swan Song: Diana, meine Schwester" (Amazon-Affiliate-Link ) berichtet er von einem vertraulichen Gespräch mit der "Königin der Herzen", in dem es nicht nur um Camilla Parker Bowles ging.



Laut Vorab-Auszügen traf Spencer seine Schwester damals zum vertraulichen Lunch im Londoner Restaurant San Lorenzo. Dort offenbarte ihm Diana ihren Entschluss, sich scheiden zu lassen. Als ihr Bruder zu bedenken gab, dass die Öffentlichkeit ihr das Zerbrechen des royalen Märchens übelnehmen könnte, soll Diana ruhig entgegnet haben: "Aber, Carlos, mein Mann ist in seinen Kammerdiener verliebt." Carlos war der Spitzname von Ladi Di für ihren Bruder.



Das Buch erscheint am 22. September (Bild: Penguin Verlag)

Spencer schreibt, er habe geschluckt und geantwortet, in diesem Fall habe sie wohl wirklich keine Wahl. Den Namen des Palastmitarbeiters habe Diana nicht genannt, und er habe auch nicht weiter nachgefragt  für sie sei damals schlicht der Punkt erreicht gewesen, an dem ihre Ehe und ihre Träume am Ende waren. Spencer betont, er gebe lediglich die Wahrnehmung seiner verstorbenen Schwester wieder und wolle nicht beurteilen, was an der Behauptung dran war.



Für langjährige Beobachter*­innen des Königshauses ist das Thema nicht völlig neu: Um 2003 kursierten in der britischen Boulevardpresse hartnäckige Gerüchte über eine angebliche Affäre oder einen Vorfall zwischen dem damaligen Thronfolger und einem Bediensteten. Damals ließ das Büro von Prinz Charles die Behauptungen ungewöhnlich scharf als "völlig unwahr und ohne jegliche Grundlage" dementieren und erwirkte einstweilige Verfügungen gegen Medienberichte.

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Reaktion aus dem Buckingham-Palast

Der Palast lehnte auf Anfrage von "People" eine Stellungnahme zu der Passage ab. Bereits zuvor hatte das Königshaus mit Blick auf Spencers Veröffentlichungen erklärt, man kommentiere Memoiren grundsätzlich nicht. Der Palast betonte jedoch, dass den Ausführungen des Diana-Bruders nicht grundsätzlich zu glauben sei: "Seiner Majestät ist bewusst, dass der Schmerz über den Verlust eines Geschwisterteils die Vernunft trüben, das Urteilsvermögen beeinträchtigen und Erinnerungen auf eine Weise färben kann, die Außenstehende oft nicht erkennen  selbst viele Jahre nach einem solchen Verlust." (cw)