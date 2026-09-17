Ratingen fördert queere Jugendarbeit

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Nach dem ersten CSD in Ratingen im vergangenen Jahr richtet die Stadt eigene Angebote für queere Jugendliche ein. Der Rat der Stadt habe mit großer Mehrheit finanzielle Mittel für den Aufbau entsprechender Angebote bereitgestellt, teilte der SVLS e.V. mit. Der Erfolg sei beim CSD 2026 verkündet worden.



Organisiert wird das Projekt vom SVLS e.V., der mit den "together"-Jugendprojekten bereits an drei Standorten im Ruhrgebiet und vier Standorten am Niederrhein queere Jugendarbeit anbietet. Dem Verein zufolge sollen in Ratingen nicht nur allgemeine Angebote für queere Jugendliche entstehen, sondern mindestens einmal im Monat auch gezielte Treffs für junge Lesben und Bisexuelle, junge Schwule und Bisexuelle sowie junge trans, inter und nichtbinäre Menschen.



"Statt nur für junge Menschen, arbeiten wir grundsätzlich mit jungen Menschen", sagte die Vorsitzende Zero Liß laut Mitteilung. Auch interessierte Menschen und Organisationen aus Ratingen seien eingeladen, sich an der Gestaltung zu beteiligen.

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Der Geschäftsführer des SVLS, Torsten Schrodt, betonte die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung: "Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung läuft bisher außergewöhnlich gut. Nötig ist aber auch die enge Einbindung der Ratinger Bevölkerung und lokalen Organisationen." Über einen Projektbeirat sollen Interessierte eingebunden werden.



Bevor die Arbeit vor Ort beginnen kann, muss laut Verein noch eine Projektleitung gefunden werden. Ausgeschrieben sei eine Teilzeitstelle mit 20 Wochenstunden für pädagogische Fachkräfte, die in das bislang 20-köpfige Team der together Jugendprojekte eingebunden werden solle. Zwei Kolleg*innen sollen künftig vor Ort die zielgruppenspezifischen Angebote in Ratingen betreuen.



"Wir freuen uns auf die tolle Möglichkeit und hoffen, dass es sehr bald richtig losgeht", so Zero Liß. (cw)