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"Düstere Bilanz"

Britische Erfolglosigkeit beim ESC wird Thema im Unterhaus

Eigentlich ist britische Musik weltweit erfolgreich  außer beim ESC, bei dem das Königreich regelmäßig mit Deutschland um den vorletzten Platz kämpft. Das beschäftigt jetzt auch die Politik.


Der britische Act Look Mum No Computer belegte beim letzten ESC den letzten Platz (Bild: EBU / Sarah Louise Bennett)

Das mächtige britische Unterhaus beschäftigt sich laut BBC in Kürze mit dem schlechten Abschneiden des "United Kingdom" beim Eurovision Song Contest in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Im Mai hatte der britische Beitrag "Eins, Zwei, Drei" von Look Mum No Computer den letzten Platz belegt. Seit 2003, als Großbritannien erstmals Letzter wurde, platzierte sich das stolze Musikland insgesamt sechs Mal ganz hinten  und damit genauso oft wie Deutschland. Den Trend durchbrach einzig Sam Ryder 2022, als er in Turin mit "Space Man" den zweiten Platz hinter der Ukraine belegte  Großbritannien durfte damit im nächsten Jahr wegen des Krieges im Siegerland das Event austragen.

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Caroline Dinenage, die Vorsitzende des Kultur- und Medienausschusses im Unterhaus, hält dies für inakzeptabel: "Wir wollen der Frage auf den Grund gehen, wer unseren Teilnehmer auswählt, auf welcher Grundlage dies geschieht und ob unsere düstere Erfolgsbilanz der letzten Jahre das Resultat einer schlechten Songauswahl, einer schwachen Darbietung  oder etwas anderem ist", so die Politikerin der Konservativen Partei.

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Anhörung "in den kommenden Monaten"


Caroline Dinenage will herausfinden, warum fast niemand beim ESC für ihr Land stimmt (Bild: House of Commons)

Es wird erwartet, dass der Ausschuss Vertreter*­innen der BBC sowie Expert*­innen der Musikbranche vorlädt, um bei einer Anhörung das Ergebnis zu erklären. Diese soll "in den kommenden Monaten" stattfinden. Auch schriftliche Stellungnahmen sollen eingeholt werden. Der Ausschuss berät gerne über Themen, die von der Öffentlichkeit vorher vorgeschlagen worden sind.

Das öffentliche Interesse am schlechten Abschneiden habe das Interesse des Ausschusses geweckt, "da das Vereinigte Königreich in den letzten Jahren beim Eurovision Song Contest den Ruf erlangt hat, null Punkte einzufahren oder auf den hintersten Plätzen zu landen  und das, obwohl wir Songwriter und Musiker von Weltklasse haben", so Dinenage.

Anders als in Deutschland werden die ESC-Beiträge meist nicht durch einen im Fernsehen übertragenen Vorentscheid ausgewählt, sondern intern. Der letzte öffentliche Vorentscheid fand im Jahr 2019 statt  allerdings auch mit mäßigem Erfolg. Der vom Volk ausgewählte siegreiche Sänger Michael Rice landete mit "Bigger Than Us" in Tel Aviv auf dem letzten Platz.

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Dabei gehörte Großbritannien früher zu den erfolgreichsten Ländern  auch weil die britischen Beiträge vor der Liberalisierung der Sprachregelungen auf Englisch singen durften. Insgesamt fünf Mal gewann das UK den Wettbewerb, zuletzt aber im Jahr 1997 mit Katrina and the Waves und "Love Shine a Light" beim ESC in Dublin. (dk)

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