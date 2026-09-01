Familientreffen beim "HeidiFest": Warum fehlte Bill Kaulitz?

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Bill Kaulitz verpasste das "Heidifest" (Bild: Universal / Sebastian Gabsch)

Heidi Klum (53) hat am Donnerstag ihr zweites "HeidiFest" gefeiert (queer.de berichtete). Unter den rund 900 Gästen befand sich auch die Familie der GNTM-Chefin. Tochter Leni (22) und Sohn Henry Samuel (21) waren ebenso dabei wie Mama Erna Klum. Selbstverständlich war auch Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz (37) anwesend, der gemeinsam mit ihr, Erna Klum und Henry Samuel auf dem grünen Teppich posierte. Doch eine Person fehlte: Klums Schwager Bill Kaulitz (37).



Gustav Schäfer erklärt: Deshalb war Bill nicht dabei



Zur "HeidiFest"-Premiere im vergangenen Jahr war der Tokio-Hotel-Sänger noch erschienen. Jetzt fehlte von ihm jedoch jede Spur. Anders als die anderen Familienmitglieder war er bereits vor dem "HeidiFest" nicht auf der Gästeliste aufgetaucht.



Sein Bandkollege Gustav Schäfer (38) erklärte beim Countdown vom grünen Teppich im Gespräch mit Frauke Ludowig (62), weshalb Bill nicht gekommen war. "Ja, das würde ich auch gerne wissen", sagte er in der Übertragung bei RTL+ und fügte hinzu: "Bill, Maus, du wirst vermisst auf jeden Fall." Dann erklärte er: "Der ist unterwegs." Diesmal habe es "in seinen Terminkalender nicht reingepasst, was sehr schade ist, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Freuen wir uns auf nächstes Jahr."



| Direktlink | Gustav Schäfer spricht über Bill

Bill reist trotzdem nach München



Bill Kaulitz selbst äußerte sich nicht zu seinem Fehlen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag teilte er in seiner Instagram-Story allerdings ein Foto aus dem Flugzeug. Dazu erklärte der Sänger, dass er sich auf dem Weg nach München befindet. "München, ich komme. Ich freue mich schon riesig auf das Oktoberfest", schrieb der 37-Jährige.

Im vergangenen Jahr besuchte er die Wiesn mit Heidi Klum und Tom Kaulitz, Heidis Kindern Henry und Lou (16), Erna Klum sowie anderen Freund*innen und Bekannten des Models im Käferzelt. Für Heidi Klum war es der erste Oktoberfest-Besuch. (spot/cw)