SPDqueer: Zehn-Punkte-Plan greift zu kurz

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Der Bundesvorstand der SPDqueer ist nicht glücklich über den am Mittwoch von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) vorgestellten Zehn-Punkte-Plan als Reaktion auf den Terroranschlag auf den Berliner CSD im Juli. Dieser Plan sieht härtere Strafen für schwere Messerangriffe und einen stärkeren Fokus auf Sicherheitsinteressen bei Bewährungsentscheidungen vor, enthält aber keinerlei queerpolitische Ambitionen (queer.de berichtete).



Die SPDqueer erklärte am Donnerstag in einer Pressemitteilung, der Plan greife zu kurz, "weil konkrete Maßnahmen zum Schutz queerer Menschen und ihrer Strukturen" weitgehend ausblieben. Co-Chef Oliver Strotzer erklärte: "Wer nach einem gezielten Angriff auf queere Menschen den Schwerpunkt auf Überwachung, Strafverschärfungen und mehr Repression legt, aber den konkreten Schutz queerer Menschen kaum adressiert, zieht unzureichende Konsequenzen aus dem Anschlag auf den Berliner CSD. Der Täter hat sich einen Ort ausgesucht, an dem queere Menschen sichtbar und selbstbewusst für ihre Freiheit eintreten. Wenn wir daraus etwas lernen wollen, dann müssen wir genau diese Freiheit schützen und die Strukturen stärken, die queeres Leben sicherer machen."

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Sechs Forderungen der SPDqueer

Der queere Verband der Regierungspartei fordert deshalb die Umsetzung von sechs Punkten: ein bundesweiter Aktionsplan für queere Sicherheit, eine dauerhafte und auskömmliche Finanzierung queerer Vereine, Beratungsstellen, Jugendgruppen und Safe Spaces, der Ausbau von queeren Präventions-, Bildungs- und Aufklärungsangeboten, eine konsequente Bekämpfung queerfeindlicher Hasskriminalität, eine bessere Unterstützung von Kommunen und Ländern bei Schutz- und Sicherheitskonzepten für CSDs und andere queere Veranstaltungen sowie die Ergänzung von Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der sexuellen Identität.



Keiner dieser Punkte wird derzeit von der Bundesregierung behandelt: So strich das Bundesfamilienministerium sogar die Förderung queerer Vereine (queer.de berichtete). Zudem lehnte Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) nach dem Terroranschlag ausdrücklich den Schutz queerer Menschen im Grundgesetz ab (queer.de berichtete).



Kritik kommt auch von liberaler Seite. Michael Kauch, der Sprecher des FDP-Bundesvorstandes für LSBTI, hält den Zehn-Punkte-Plan ebenfalls für nicht ausreichend. "Bei der Prävention bleibt die Bundesregierung äußerst vage. Dass die für Jugend und Bildung zuständige Bundesministerin Karin Prien bei der Vorstellung des Maßnahmenplans fehlte, sagt schon alles", so der frühere Bundestags- und Europaabgeordnete. "Aus unserer Sicht müssen Bundesregierung und Bundesländer besser zusammenarbeiten, um Präventionsarbeit bei Jugendlichen zu stärken und auch die alltägliche Hassgewalt gegen LSBTIQ konsequent zu verfolgen."

LSVD+ "mehr als enttäuscht"

Bereits zuvor hatte der queere Dachverband LSVD+ den Zehn-Punkte-Plan als "mehr als enttäuschend" kritisiert (queer.de berichtete). "Von der ursachenbezogenen Bekämpfung von Queerfeindlichkeit ist bei der Bundesregierung keine Rede", beklagte LSVD+-Vorstandsmitglied Andre Lehmann. (dk)