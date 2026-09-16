Baran Kok spendet mehr als 90.000 Euro an queere Vereine

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Nach dem Terroranschlag auf den CSD in Berlin hatte der schwule Rapper Baran Kok ein Solidaritätskonzert gemeinsam mit prominenten Musiker*innen wie Herbert Grönemeyer in der Berliner Columbiahalle organisiert (queer.de berichtete). Jetzt stellt der 25-Jährige die Bilanz vor: Nach Abzug der Kosten habe man exakt 91.497,81 Euro Gewinn gemacht.



Das Geld soll queeren Vereinen zugute kommen: Die Hälfte geht an die Schwulenberatung Berlin, die sich "neben der Rechtsberatung für queere Geflüchtete auch für queere Kinder & Jugendliche [einsetzt], die kein Zuhause mehr haben: ein Thema, das mir persönlich extrem am Herzen liegt", erklärte Kok. Die andere Hälfte gehe an "den Erhalt der CSDs im Osten, damit queere Sichtbarkeit und sichere Räume auch dort, besonders in diesen Zeiten, weiter bestehen können".

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Insgesamt hätten die Einnahmen durch Ticketverkauf, Verkauf von Merchandise und Direktspenden bei über 142.000 Euro gelegen. Davon seien aber Kosten von rund 51.000 Euro abgegangen. Am meisten fielen dabei die Produktionskosten und Locationkosten ins Gewicht.



Baran Kok ist ein in Berlin lebender deutscher Rapper und Künstler mit kurdischen Wurzeln. Er erlangte größere Bekanntheit als einer der ersten offen schwul und provokant auftretenden Musiker im traditionell stark heteronormativ geprägten Deutschrap (queer.de berichtete).

Kürzlich zeigte ihm Maik Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion, auch seinen Arbeitsplatz im Bundestag. Dabei sprachen der Rapper aus Berlin und der Politiker aus Niedersachsen in einem Instagram-Video Brückners darüber, wo man im Zentrum der deutschen Demokratie rauchen kann und wie rechtsextreme AfD-Politiker heimlich "Schwänze lutschen". (cw)

