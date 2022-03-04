Godehard Giese und Karin Hanczewski werden für #ActOut ausgezeichnet

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Die Schauspieler*innen Karin Hanczewski und Godehard Giese werden beim Hessischen Film- und Kinopreis 2026 mit dem QMS Respect Award der Queer Media Society (QMS) ausgezeichnet. Der Preis würdigt Personen aus der Filmbranche, die sich in besonderer Weise für queere Sichtbarkeit einsetzen, und ist nicht dotiert.



"Sichtbarkeit  das war das Signal, das 185 Schauspieler*innen vor nunmehr fünf Jahre sendeten", heißt es in der Begründung der Jury, bestehend aus Pierre Sanoussi-Bliss, Bettina Böttinger, Christine Günther und Jascha Habeck. "Unter dem Label #ActOut schilderten sie den beruflichen Druck, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu verschweigen und forderten ein Ende der Diskriminierung. Es darf nicht sein, dass Besetzbarkeit abhängig ist von der persönlichen Identität."



Weiter erklärte die Jury: "Die besondere Leistung von Karin Hanczewski und Godehard Giese liegt in der Verbindung von persönlichem Risiko und strukturellem Engagement. Beide waren zum Zeitpunkt der Aktion etablierte Schauspieler*innen und nutzten ihre Sichtbarkeit, um die gesellschaftliche Debatte über Casting, Repräsentation und Entscheidungsstrukturen anzustoßen. Eine Debatte, die nichts an Aktualität eingebüßt hat."

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Massen-Coming-out im Magazin der "Süddeutschen Zeitung"

Die Aktion #ActOut, auf die sich die Jury bezieht, hatte im Februar 2021 für Aufsehen gesorgt: 185 Schauspieler*innen outeten sich damals gemeinsam als schwul, lesbisch, bi, queer, nichtbinär oder trans und machten ihre Erfahrungen im Magazin der "Süddeutschen Zeitung" öffentlich (queer.de berichtete). Initiiert wurde die Aktion von Godehard Giese, Eva Meckbach und Karin Hanczewski selbst. Die Beteiligten kritisierten, dass Schauspieler*innen ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität aus Angst vor beruflichen Nachteilen verbergen müssten, und forderten mehr Vielfalt und Repräsentation vor und hinter der Kamera bei Film, Fernsehen und Theater. Die Aktion gilt bis heute als eine der größten Coming-out-Initiativen der deutschen Kulturbranche und löste eine breite Debatte über Diversität in Casting und Filmbranche aus.



Der QMS Respect Award war 2025 auf Initiative von Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) erstmals vergeben worden, damals ging er an den Regisseur, Autor und Schauspieler Axel Ranisch (queer.de berichtete). Die Queer Media Society beschreibt sich selbst als ehrenamtlich organisierte, aktivistische Initiative queerer Medienschaffender, die sich für Sichtbarkeit und Repräsentanz queerer Menschen und Inhalte in den Medien einsetzt.

Preisverleihung am 9. Oktober

Verliehen wird der Preis im Rahmen des 37. Hessischen Film- und Kinopreises am 9. Oktober 2026 im DFF  Deutsches Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Die Moderation übernimmt Cécile Schortmann. Der Hessische Film- und Kinopreis ist insgesamt mit 215.000 Euro dotiert und zeichnet 21 gewerbliche sowie zehn nicht-gewerbliche Kinos aus. Den Newcomer-Preis erhält der Regisseur und Drehbuchautor Joscha Bongard, den Preis der Frankfurter Buchmesse für die beste Adaption bekommt "Heimsuchung  Eine Jahrhundertgeschichte" von Volker Schlöndorff. Weitere Auszeichnungen in Form eines Hessischen Löwen werden bei der Verleihung bekanntgegeben. (cw)