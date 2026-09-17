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Auch mit 73 Jahren denkt Chaka Khan noch lange nicht ans Aufhören. Am Freitag hat die Sängerin ihr neues Album "Chakzilla" (Amazon-Affiliate-Link ) herausgebracht  es ist ihr inzwischen 23. Studioalbum. Seit Jahrzehnten steht Khan auf der Bühne und wurde für ihre musikalische Laufbahn mit den wichtigsten musikalischen Auszeichnungen geehrt.



Zu ihren Erfolgen zählen zehn Grammys, ein Platz in der Rock & Roll Hall of Fame sowie der Grammy Lifetime Achievement Award, den sie dieses Jahr erhielt. Doch trotz dieser beeindruckenden Bilanz blieb ihre Karriere nicht frei von Krisen.



Ihre Familie liebte Jazz



Chaka Khan kam am 23. März 1953 als Yvette Marie Stevens in Chicago, Illinois, zur Welt. Schon als Kind entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Musik. Mit gerade einmal elf Jahren gründete sie zusammen mit ihrer Schwester Yvonne und zwei Freundinnen die Mädchenband "The Crystalettes".



Ihre Liebe zur Musik verdankt sie dem Einfluss ihrer Familie. Gegenüber "Loud & Quiet" erzählte sie: "Mein Vater war ein begeisterter Jazzfan und hat mich nach einem Song von Stan Getz benannt. Auch meine Mutter mochte Jazz, ebenso wie Oper und alles dazwischen. Daher habe ich einen sehr vielfältigen musikalischen Hintergrund, aber Jazz ist meine Grundlage."

Zusammenarbeit mit Stevie Wonder



Chaka Khans neues Album "Chakzilla" ist am 18. September erschienen

Zu Beginn der 1970er Jahre trat Chaka Khan zunächst mit verschiedenen Bands auf, bevor sie sich der Gruppe Rufus anschloss. Die Band machte sich mit einer Mischung aus R&B und Funk einen Namen und veröffentlichte 1973 ihr Debütalbum "Rufus". Der große Durchbruch folgte mit dem zweiten Album "Rags to Rufus"  vor allem wegen des Songs "Tell Me Something Good", den Stevie Wonder (76) für die Band geschrieben hatte, und der ihnen einen Grammy einbrachte.



Zuvor hatte Wonder der Gruppe bereits "Come and Get This Stuff" angeboten. Khan konnte sich für den Song allerdings nicht begeistern, wie sie dem "The Independent" erzählte: "Ich sagte zu Stevie: 'Das gefällt mir nicht  was hast du sonst noch?'." Der Musiker nahm ihr die Ablehnung offenbar nicht übel, sondern fragte sie nach ihrem Sternzeichen. Als Khan "Widder" sagte, antwortete Wonder: "Oh, da habe ich genau das richtige Lied für dich." Wenig später entstand "Tell Me Something Good".



Bereits während ihrer Zeit bei Rufus verfolgte Chaka Khan auch eigene musikalische Projekte. Mit "I'm Every Woman" gelang ihr schließlich ein großer Soloerfolg. Im Laufe ihrer folgenden Solokarriere arbeitete Khan mit Musiklegenden wie Prince, Rick James und Grandmaster Melle Mel zusammen.



| Direktlink | Official Lyric Video zum Song "Cool You Down" (

Suchtprobleme machten ihr das Leben schwer



Trotz ihrer musikalischen Erfolge durchlebte Chaka Khan auch schwere Zeiten. In ihren Memoiren "Chaka! Through the Fire" (2003) schrieb sie: "Immer wenn ich Gefühle verspürte, die ich nicht fühlen wollte, habe ich Drogen genommen." Insgesamt ließ sie sich dreimal in einer Entzugsklinik behandeln.



Ihre Vergangenheit bereut Khan dennoch nicht, sagte sie dem "Guardian": "Meine Kämpfe mit der Sucht haben mich zu dem großartigen Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich bereue nichts und würde nichts daran ändern wollen. Ich bin allerdings ehrlich gesagt überrascht, dass ich noch hier bin. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe."

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Prominente Unterstützung für "Chakzilla"

Am 18. September ist nun ihr 23. Studioalbum: "Chakzilla" erschienen. Für die Produktion holte sich die Sängerin erneut prominente Unterstützung: Sängerin Sia (50) und Greg Kurstin (57) sind zusammen mit Khan für die Songs verantwortlich; Kurstin übernahm zudem die Produktion. Als Gäste sind neben Sia auch Snoop Dogg (54) und Lenny Kravitz (62) auf dem Album zu hören.



Sia zeigte sich von der Zusammenarbeit mit der Sängerin begeistert: "Mit Chaka zu arbeiten, war ein Traum. Sie besitzt eine der markantesten Stimmen unserer Generation und dazu einen großartigen Humor. Wir haben unglaublich viel gelacht. Sie ist ein echtes One-Take-Wunder. Ich habe versucht, ihre Energie, ihren Geist und ihre Tiefe einzufangen. Chaka ist einzigartig und Greg hat bei der Produktion ganze Arbeit geleistet." (spot/cw)