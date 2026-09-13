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Symbolbild: Die Stadt Hennigsdorf unterstützt den CSD (Bild: Stadt Hennigsdorf)

Beim Christopher Street Day (CSD) in Hennigsdorf wird an diesem Samstag auch Protest aus der rechtsextremen Szene erwartet. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, plant eine rechtsextreme Gruppierung eine Protestveranstaltung in der Stadt nordwestlich von Berlin. Die Polizei sichert die Demonstration am Nachmittag ab.



Der CSD Oberhavel beginnt um 13 Uhr am Postplatz unter dem Motto "Liebe ist alles". Die Veranstalter*­innen rechnen mit 500 bis 1.000 Teilnehmenden. Es ist die erste Auflage des CSD Oberhavel in Hennigsdorf  nach drei Jahren in Oranienburg zieht die Veranstaltung damit an einen neuen Ort im Landkreis weiter.



"Wir leben in einer Zeit, in der man als queere Person wieder mehr mit Angriffen und Gewalt rechnen muss, das darf keine Normalität werden", sagte Candy Boldt-Händel vom CSD Oberhavel.



Gegenaktionen aus der rechtsextremen Szene kommen bei Veranstaltungen der queeren Community in Deutschland immer wieder vor. Für zwei weitere CSDs im Bundesland Brandenburg, die am selben Tag in Jüterbog und Bad Belzig stattfinden, gibt es der Polizei zufolge dagegen keine Hinweise auf mögliche Störungen.

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Die Sicherheitslage bei queeren Veranstaltungen steht in Brandenburg derzeit besonders im Fokus: Erst im Juli war es in Berlin am Rande des dortigen CSD zu einem Terroranschlag im Tiergarten gekommen. Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) hatte im August beim CSD in Königs Wusterhausen den Mut der Teilnehmenden gewürdigt, sich davon nicht einschüchtern zu lassen  gerade in kleineren Orten gehöre dazu Mut, sich offen zu zeigen, sagte er (queer.de berichtete).



Die Veranstalter*innen des CSD Oberhavel haben angesichts der Lage eigene Verhaltensregeln für die Demonstration und die anschließende Kundgebung veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: "Seid nie alleine unterwegs" und "Bei Störungen wendet euch an uns oder die Polizei". Zur Rolle von Presse und Polizei vor Ort erklären die Organisator*innen: "Seriöse Presse wird von uns gekennzeichnet. Kommunikationsteams der Polizei sind vor Ort und haben rechte Streamer im Blick." Zudem gilt: "Auf der Demo und Kundgebung herrscht Alkoholverbot." Auf das Zeigen von Nationalflaggen sei zu verzichten. (mize/dpa)