Miley Cyrus: Ohne Nachnamen in eine neue Ära

Heute, 07:15h 3 Min.

3 Min.

Miley Cyrus (33) erfindet sich neu. Ihr Nachname? Gestrichen. Ihr Sound vom letzten Album? Geschichte. Die Sängerin hat am Freitag mit "Bass Persuades" (Amazon-Affiliate-Link ) ihr erstes Album als Miley veröffentlicht. Schon die Namensänderung wies auf einen Kurswechsel hin.



Ende August verschwand "Cyrus" von ihrer Website und den Social-Media-Kanälen. Einen Tag später kündigte sie ihr zehntes Studioalbum an. In einem Instagram-Clip zeigte sich die Musikerin mit E-Gitarre, offenem Hemd und wehenden Haaren. Ein Rockalbum also? Die elektronische Hintergrundmusik ließ anderes vermuten. Auch auf dem Titeltrack, den sie kurz darauf veröffentlichte, dominieren Synthesizer. Mit der Single verdeutlichte Miley, was schon lange klar war: Dance Pop ist wieder in.

Emotionales Auf und Ab seit letztem Album



Mileys zehntes Studioalbum "Bass Persuades" ist am 18. September 2026 erschienen

Nicht nur mit der Musik, auch lyrisch bittet sie ihre Fans auf die Tanzfläche. Auf "Bass Persuades" singt sie: "Die Kinder wollen nicht tanzen." Das will Miley beheben. Sie fordert ihre Hörer*­innen auf, sich der Nacht hinzugeben, eng an eng miteinander zu tanzen und sich in der Musik zu verlieren. Das will sie auch mit dem Albumtitel aussagen, wie sie auf Instagram erklärte. Man solle alles fühlen: "Ein volles Herz, Herzschmerz und alles, was das Leben dazwischen bereithält."



Miley hat selbst seit der Veröffentlichung ihres vorigen Albums "Something Beautiful" einige Emotionen durchlebt. Privat könnte es nicht besser laufen: Im Dezember 2025 bestätigte sie, dass sie sich mit dem Musiker Maxx Morando (27) verlobt hat.



Wie sie in einem Interview mit "ABC News" erzählte, ging er auf einer Japanreise vor ihr auf die Knie  nach vier Jahren Beziehung. "Max und ich sind seit vier Jahren zusammen, und es ist ganz offensichtlich, wie sehr ich mich in diesen vier Jahren weiterentwickelt habe und das liegt wirklich zu einem großen Teil daran, dass ich einen tollen Partner habe", schwärmte sie über ihren Verlobten, der stark in ihr letztes Album involviert war und auch den Song "Bass Persuades" mitproduzierte.



| Direktlink | Musikvideo zum Titelsong "Bass Persuades"

Wenige Tage bevor Miley ihre neue LP ankündigte, kam dann eine Schocknachricht: Ihre Patentante Dolly Parton (1946-2026) starb am 25. August 2026 nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs. Auf Instagram trauerte Miley: "Das Gefühl, meine Tante Dolly verloren zu haben, lässt sich kaum in Worte fassen." Sie wisse jedoch, was der Countrystar ihr raten würde: Die Emotion fühlen und ein Lied darüber schreiben.

- Werbung -



Geht Miley auf Tour?

Zehn Songs, darunter ein Remix der Leadsingle, hat Miley am Freitag veröffentlicht. Das feiert sie einen Monat später mit zwei Auftritten auf der Freilichtbühne Hollywood Bowl in Los Angeles. Die Konzerte am 16. und 18. Oktober sind die ersten seit über einem Jahr.



Mit "Something Beautiful" war sie nie auf Tour gegangen. Auch mit "Bass Persuades" wird sie wohl eher nicht auf Weltreise gehen. Erst im vergangenen Sommer hatte sie erzählt, dass Tourneen sie zu sehr mitnehmen. "Es ist wirklich schwer, auf Tour nüchtern zu bleiben  was für mich eine wichtige Säule der Stabilität in meinem Leben ist", sagte sie bei "Good Morning America". Nach den Shows falle man in ein Loch, schilderte sie damals. (cw/spot)