Ein Meilenstein der trans Geschichtsschreibung

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Heute, 09:20h 5 Min.

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"Eine Geschichte zu haben bedeutet, Integrität zu besitzen." Vielleicht muss man diesen kurzen Satz aus der Einleitung von Nora Eckerts Buch "Der lange Weg zur Selbstbestimmung" (Amazon-Affiliate-Link ) mehrmals lesen, um seine vollständige Bedeutung zu erfassen.



Menschen haben nicht nur ihre eigene Vergangenheit, auch kollektive Identitäten verfügen darüber. Doch um sich dessen als Einzelne*r bewusst werden zu können, um als Community überhaupt identitätsstiftend wirken zu können, muss aus Vergangenheit Geschichte werden. Dafür braucht es Menschen, die die Geschichte sammeln, weitertragen, aufarbeiten und aufschreiben.



Trans ist kein Trend, der Kampf um Anerkennung auch nicht



So viel schon vorneweg: Die Publizistin und queer.de-Kollegin Nora Eckert trägt mit ihrer trans Bewegungs- und Emanzipationsgeschichte Deutschlands einen kaum zu überschätzenden Teil dazu bei, die Geschichte der trans Community zu erschließen  und ihr so die eigene Geschichte überhaupt erst gebündelt, kompakt und verständlich zugänglich zu machen.



Das ist nicht nur für die Community insgesamt, sondern auch für Einzelne von enormem Wert. "Wir sind ausnahmslos und im wahrsten Sinne des Wortes unsere Geschichte", schreibt Nora Eckert weiter. Und es ist auch ein Signal an die Mehrheitsgesellschaft: Trans ist kein Trend, und der Kampf um gesellschaftliche und juristische Anerkennung kein neues Phänomen. Vielmehr ist er eine bittere Kontinuität in einer cis-heteronormativen gesellschaftlichen Realität.

Die Community ist komplex und widersprüchlich



Das Buch "Der lange Weg zur Selbstbestimmung" ist am 16. September 2026 im Wallstein Verlag erschienen

Diese Realität erklärt auch, erläutert Nora Eckert, warum Transsein kein Randphänomen ist. Nicht nur, dass trans Menschen in allen sozialen Schichten und mitten in der Gesellschaft existieren. "Bei trans* geht es am Ende immer um das große Ganze und das ist die patriarchale Ordnung." Das macht ihr Buch weit über die trans Community hinaus relevant.



Die große Stärke von "Der lange Weg zur Selbst­bestimmung" ist es, die Entstehung der trans Communitys in ihrer Komplexität und teilweise auch Widersprüchlichkeit darzustellen. So standen sich viele Jahre zwei Lager gegenüber: Das eine sah Transsein als Übergang, "der in der Bestätigung der geschlechtlichen Binarität als Ergebnis der Transition seine Erfüllung sucht". "Echte" trans Menschen nutzen also eine geschlechts­angleichende Operation, um im Wunschgeschlecht zu leben. Trans als Identität wurde abgelehnt.



Pionier*­innen der trans Bewegung



Demgegenüber stand die Position, dass eine trans Frau auch ohne OP eine Frau ist. Eine "unsägliche und dogmatische Diskussion", ordnet Nora Eckert ein. Denn sie präsentiert nicht nur die Fakten oder fasst Beiträge in Community-Zeitschriften zusammen, sondern bringt sie auch in einen größeren Zusammenhang, um sie besser zu verstehen.



Darüber hinaus porträtiert Nora Eckert auch Pionier*­innen der trans Bewegung, etwa Gert Christian Südel oder Maria Sabine Augstein. Besonders interessant sind die biografischen Skizzen über Waltraud Schiffels, Johanna Kamermans und Gesa Lindemann: Ihre Positionen sind teilweise weit voneinander entfernt. Sie stehen für "unterschiedliche Perspektiven im zeitlichen Nebeneinander und auch mit Überschneidungen, die für sich jeweils Authentizität beanspruchen dürfen", erläutert sie  womit einmal mehr deutlich wird: Trans Menschen sind nicht homogen, und es gibt so viele Arten, das eigene Transsein zu leben, wie es trans Menschen gibt.



Widerstand als Kontinuität



Nora Eckert erzählt die Geschichte zudem nicht vereinfachend als reine Fortschrittsgeschichte. Vielmehr wird deutlich, dass die heutige aggressive Transfeindlichkeit  sowohl von TERFs wie auch aus konservativen und rechtsextremen Kreisen  so in den 1970er Jahren nicht verbreitet war. Der Diskurs hat sich dahingehend verschoben. Auch medial waren trans Menschen zu der Zeit alles andere als unsichtbar. "Durchweg wohlwollend bis verständnisvoll" sei berichtet worden, wenn auch mit starkem Fokus auf Leidensgeschichten  und durchgehend exotisierend und sexualisiert.



Zu den Kontinuitäten der Bewegung gehört jedoch der Widerstand  gegen gesellschaftliche Normen und gegen die Bürokratie. So erreichte Hertha Wind schon 1947 eine standesamtliche Änderung ihres Namens sowie ihrer Geburtsurkunde. Ausführlich widmet sich Nora Eckert zudem der Entwicklung des Trans­sexuellengesetzes und den vielen Verfassungsbeschwerden, die es mit der Zeit immer weiter aushöhlten.



Erhellend ist auch ihr Exkurs zu den jahrelangen Versuchen, das TSG zu reformieren. Diese mühsame Vorgeschichte des Selbst­bestimmungs­gesetzes war in der Berichterstattung zum neuen Gesetz von 2024 erstaunlich wenig präsent, hätte jedoch wichtigen Kontext geliefert  und womöglich gegen so manche geschürte Angst geholfen.

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Nicht gehaltene Versprechen des Grundgesetzes

All das vergegenwärtigt, wie lange der deutsche Staat trans Menschen nicht die Rechte gewährte, die ihnen zustehen. Für Nora Eckert handelte es sich um einen autoritären Staat, "der bedenkenlos und legal menschliche Grundrechte missachtet".



Was zunächst befremdlich klingt und eine fast instinktive Abwehr provozieren kann, wird doch mit Nora Eckerts weiteren Ausführungen nachvollziehbar: Was nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs das Grundgesetz versprach, "nämlich die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Achtung der Würde des Menschen und die Bekräftigung seines Rechts auf körperliche Unversehrtheit" wurde trans Menschen "erst mit der dritten Generation zugänglich". Ein erschreckend zutreffender Befund.



Bemerkenswerte Detailtiefe



Nora Eckerts "Der lange Weg zur Selbstbestimmung" ist ein trotz theoretischer Einsprengsel gut lesbares Sachbuch, das die Communitywerdung und den Weg von einer externen Psychopathologisierung hin zu einer Kompetenz in eigener Sache nachvollziehbar schildert. Wo andere Werke der queeren Geschichtsschreibung, etwa Benno Gammerls "Queer: Eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute", die trans Community nebenbei miterzählen, liegt hier der Fokus auf einer Community, über deren Geschichte bislang wenig umfassend geschrieben wurde.



Dem setzt Nora Eckert eine bemerkenswerte Detailtiefe und ein breites Verständnis der Entwicklungen entgegen. Ihrem Buch merkt man die jahrelange akribische Arbeit an, die es schon jetzt zu einem Standardwerk macht.

Infos zum Buch



Nora Eckert: Der lange Weg zur Selbst­bestimmung. Eine trans*Geschichte BRD/DDR. 250 Seiten. Wallstein Verlag. Göttingen 2026. Taschenbuch: 20  (ISBN 978-3-8353-6156-0). E-Book: 19,99 