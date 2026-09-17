Barbie Breakout: "Wir sind Spielball geworden für Parteien, die einfache Feindbilder brauchen"

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Heute, 11:33h 7 Min.

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Der Angriff auf den Berliner CSD am 25. Juli 2026 hat die queere Community tief erschüttert: Eine 65-jährige Mutter wurde getötet, 31 Menschen verletzt. Die zweiteilige ZDF-Dokumentation "Feindbild Queer" ordnet den Anschlag in einen größeren gesellschaftlichen Kontext ein, zeigt die Mechanismen zunehmender Queerfeindlichkeit und macht zugleich sichtbar, wie vielfältig und widerständig queeres Leben in Deutschland ist.



Zu den Protagonist*innen der Doku gehört auch Barbie Breakout, Aktivistin, Drag Queen und seit Jahren eine der lautesten Stimmen im Kampf für queere Sichtbarkeit und Sicherheit. Nur einen Tag nach dem Anschlag sprach sie auf der Kundgebung am Brandenburger Tor und forderte Zusammenhalt und Engagement.



Im Interview mit queer.de erklärt Barbie Breakout, wie sie die politische Aufarbeitung und die bisherigen Konsequenzen bewertet, warum queere Menschen zunehmend zum Feindbild werden und welche Schritte ihrer Meinung nach notwendig sind, um queere Menschen tatsächlich zu schützen.



Die Dokumentation ist ab Montag, den 21. September 2026 um 5 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar und läuft am 28. September 2026 ab 20:15 Uhr bei ZDFinfo.

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Barbie, wie blickst du heute, einige Wochen später, auf den Berliner CSD 2026 zurück, und was hat der islamistische Anschlag nachhaltig in dir verändert?



Es ist erschreckend für mich, wie weit das schon entfernt scheint. Auch, wie schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen worden ist, als wäre das nur ein kleiner hiccup (Anm. d. Red.: bedeutet übersetzt Schluckauf) gewesen. Man hat sich solidarisch gezeigt, ein paar nette Worte gesagt, wir haben eine Bank und einen Baum bekommen  und damit war's dann gut. Dass die Gedenkstätte am Tatort eh schon oft angegriffen worden ist, die Bank zerstört wurde, der Baum ausgerissen worden ist  all das scheint niemanden mehr zu jucken. Auch die Aufarbeitung der Verfehlungen auf Staatsseite, die die Tat erst möglich gemacht haben, scheint nicht weiter verfolgt zu werden. Zumindest bekommen wir davon nichts mit. Also ja, meine Illusionen darüber, dass diese Tat vielleicht andere Menschen und vor allem unsere Regierung zu mehr Empathie für unsere Belange bewegen könnte, sind dahin. Aber ich bin umso mehr mal wieder daran erinnert worden, was wir als Community leisten können, wenn wir zusammenstehen und füreinander da sind.



Was glaubst du, warum queere Menschen für viele zum Feindbild geworden sind und welche gesellschaftlichen Konflikte sich daran entzünden?



Ich betrachte diese Entwicklungen seit Jahren eher von einer Metaebene. Wir sind Spielball geworden für Parteien, die auf breite Zustimmung aus dem Volk angewiesen sind, um Wahlen zu gewinnen, diesen Zielgruppen aber programmatisch nichts zu bieten haben. Daher müssen einfache Feindbilder her, mit denen man Ängste schüren kann. Angst und Hass sind kraftvolle Motoren. Dazu kommen erzkonservative christliche Thinktanks wie die Heritage Foundation, die seit Jahren mit sehr viel Geld in verschiedenen Ländern weltweit ganz bestimmte Narrative pusht und finanziert. Der Kampf gegen die "LGBTI-Ideologie" steht bei denen ganz oben auf dem Zettel. Beide dieser Akteure nutzen ganz bewusst Social Media als Misinformationsplattform, streuen bewusst falsche und gefährliche Inhalte über unsere Community, fördern möglichst reißerische Influencer*innen.



Welche Situationen in den vergangenen Wochen haben dir gezeigt, wie verletzlich queere Sichtbarkeit in Deutschland aktuell ist?



Oh, da gab es viele. Besonders besorgniserregend und auch ärgerlich fand ich, dass man beobachten konnte, wie schon vor den anstehenden Wahlen und den zu erwartenden Gewinnen für die AfD, sich einige Institutionen in vorauseilendem Gehorsam geübt haben. Lieber keine queeren Charaktere mehr in Serien oder Filme reinschreiben, könnte sein, dass uns das nach der Wahl um die Ohren fliegt. Lieber gleich in Deutschland produzieren, die AfD wird hier ja bald übernehmen, da haben wir dann weiter Probleme. Da fehlt es mir an Rückgrat. Aber ich war neulich zum Beispiel in Magdeburg und habe mich wahnsinnig gefreut, zwischen all den Deutschlandflaggen und Thor-Steinar-Jacken auch ganz viel queere Sichtbarkeit zu sehen. Trotzig und bunt im Angesicht so viel rechter Präsenz. Da war ich sehr stolz.



Warum ist die ZDF-Dokumentation "Feindbild Queer" für dich wichtig, und was zeigt sie, was viele bisher nicht sehen oder verstehen?



Ich glaube, da kommen mehrere Aspekte zusammen. Zum einen ist es wichtig, dass tatsächliche queere Lebensrealitäten gezeigt werden. Unsere Leben, wie sie nun mal sind bzw. sein können, auch das in einer gewissen Diversität. Natürlich ist das Leben einer HIV-positiven, genderfluiden Dragqueen keine Repräsentation für jede*n, aber ich bin ja auch nicht alleine in dem Film. Zum anderen zeigt die Doku halt auch deutlich, wie anders wir oft navigieren müssen, wie lange Gewalterfahrungen auch nachhallen können. Und auch durch den Brückenschlag zu den Tagen nach dem Attentat in Berlin: Da zeigt die Doku auch sehr gut, in was für einem Klima wir uns befinden. Grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn den erfundenen Narrativen der Rechten darüber, wer wir sind und was wir so tun, reale Leben gegenübergestellt werden. Nicht, dass die Rechten berühmt dafür wären, in der ZDF-Mediathek queere Dokus zu schauen, aber es könnte helfen, anderen ein runderes Bild von uns zu geben. Gerade all denen, die gerne sagen, wir wären zu laut oder würden zu viel fordern, denen könnte es ein bisschen Kontext liefern, warum wir halt nach wie vor laut und fordernd sein müssen.



Fällt es dir schwer, über diese Erfahrungen zu sprechen, und gibt es Momente, in denen dich die Emotionen beim Erzählen überwältigen?



Ich spreche ja quasi beruflich auch immer wieder über diese Themen und habe daher eine gute Distanz zu ihnen aufgebaut. Es gibt ein paar wenige Geschichten, die es trotzdem manchmal noch schaffen, dass sie mir die Tränen in die Augen treiben. Aber meistens ist das kein Problem.

Wie gehst du heute mit Hass, Drohungen und Einschüchterungsversuchen um? Und was hat sich an deinem Umgang damit verändert?



Zunächst mal bringe ich alles zur Anzeige, da bin ich rigoros. Vieles, was ich in Kommentarspalten lese, macht mich einfach nur noch müde. Auch da weiß ich, dass die Hälfte der Hasskommentare irgendwelche Bots sind, also nehme ich das alles nicht so wahnsinnig ernst. Ich bin lange nicht mehr persönlich auf der Straße angegriffen worden, ich weiß nicht, wie ich mich da heute verhalten würde. Früher wurde ich da immer gleich ganz klein und stumm und hab in Schockstarre gewartet, bis man mit mir fertig war. Ich hoffe, dass ich da heute anders reagieren könnte.



Welche Schritte hältst du für notwendig, damit queere Menschen nicht länger als Projektionsfläche für gesellschaftliche Konflikte dienen und tatsächlich geschützt werden?



Es braucht mutige Politik. Es braucht klare Regularien, die Regeln, dass Fake News rausgefiltert werden müssen, dass Hate Speech wieder gefiltert wird auf Social-Media-Plattformen. Das ist doch alles ein Witz, seit Zuckerberg und Musk den wirtschaftlichen Mehrwert der korrupten Maga-Grifter erkannt haben und schamlos Daddys Stiefel lecken. Bots müssen eingedämmt werden. Ich bin seit Jahren dafür, dass man nur noch Social-Media-Accounts anlegen darf, wenn man seine echte Identität bei der Anmeldung hinterlegt. Nur so können wir der Lenkung der Massen durch Player wie die Heritage Foundation oder Russland oder wem auch immer Einhalt gebieten. Und da braucht es mutige Politiker*innen mit Rückgrat, die sich gegen all diese Kräfte stellen. Wir müssen unsere Demokratie schützen, mit allen Mitteln. Und auch wenn das vielleicht nicht im Sinne aller Deutschen sein mag, braucht es auch für unseren Schutz klare politische Signale. Den Schutz queerer Menschen mit ins Grundgesetz zu inkludieren, wäre ein guter Anfang. Queere Projekte weiterhin zu fördern, auch. Man kann nicht behaupten, uns zu unterstützen, aber am laufenden Band alle Unterstützungen streichen. Woher das Geld dafür kommen soll? Tax the fucking superrich. Ist doch kein Hexenwerk.



Ganz aktuell: Wie bewertest du die Wahl in Sachsen-Anhalt im Hinblick auf die Situation queerer Menschen, und welche Signale sendet dieses Ergebnis deiner Meinung nach an die Gesellschaft?



Das Wahlergebnis war ja absehbar. Ich find's natürlich trotzdem schockierend. Lustig finde ich, wie schnell jemand, der immer wieder betont hat, nur mit absoluter Mehrheit als Ministerpräsident antreten zu wollen, dann doch auch ohne zur Verfügung steht. AfD  die Partei, die mit den Lügen der Eliten aufräumt? Da muss ich kichern. Mir graut natürlich davor, was das alles bedeuten wird. Für die lokalen CSDs und für alles, was an Kultur nicht mehr stattfinden können wird. Oder zumindest Gefahr läuft, nicht mehr stattfinden zu können. Und es ist auch klar, dass alle Rechtsextremen deutschlandweit durch diese Wahlergebnisse Rückenwind bekommen haben und sich gestärkt fühlen. Was mit absoluter Sicherheit zu mehr Übergriffen führen wird. Auch davor habe ich Angst.