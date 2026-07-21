Heute, 13:49h 2 Min.

2 Min.



Vizepräsidentin Martina Feldmayer vertrat Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (Bild: Hessischer Landtag)

Der Hessische Landtag hat der queeren Community in Deutschland beim Regenbogenempfang am Freitagabend im Musiksaal des Landtags seine Unterstützung zugesichert.



"Nach Jahren großer Errungenschaften für die LGBTIQ+-Gemeinschaft lassen viele politische und gesellschaftliche Entwicklungen der aktuellen Zeit Rückschritte befürchten", sagte Vizepräsidentin Martina Feldmayer (Grüne), die Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) vertrat, in einer Ansprache. "Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, an diesem Abend eine ganz klare Botschaft zu vermitteln: Die deutlich überwiegende Mehrheit des hessischen Parlaments sieht und kennt Ihre Sorgen und steht  auch und gerade jetzt  fest an der Seite der LGBTIQ+-Community."



Rund 160 Gäste waren der Einladung Wallmanns gefolgt, um das Engagement von Menschen zu würdigen, die sich in Hessen für Vielfalt und Akzeptanz einsetzen.



Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft stand beim Empfang das Thema Homosexualität im Spitzensport im Mittelpunkt. Ehrengast war der frühere Fußballspieler Marcus Urban, der 2007 sein Coming-out hatte und seither als Coach für Führungskräfte und Diversity Leadership arbeitet. Er schilderte, wie sein Coming-out seinerzeit ein abruptes Ende seiner Karriere auf dem Platz zur Folge hatte. "Es ist wichtig klarzustellen: Die sexuelle Orientierung ist kein Parameter für Leistungsfähigkeit. Selbstbestimmt, offen und authentisch leben zu können, ohne Versteckspiele, ist hingegen eine Grundvoraussetzung für persönliches Glück und Erfolg", sagte Urban. "Für die breite Gesellschaft wurde bereits viel erreicht. Nun müssen auch Fußballer zu ihren Gefühlen stehen dürfen."



Bis heute hat kein aktiver männlicher Bundesliga- oder Nationalspieler seine Homosexualität öffentlich gemacht. Urban warb dafür, Mut zu fassen: "Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich sagen: Der Lohn des Outings ist das Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit und mehr Selbst­bestimmung. Ein Fußballspiel geht 90 Minuten, ein Leben aber 90 Jahre."



Feldmayer verwies in ihrer Rede darauf, dass trotz zahlreicher rechtlicher, politischer und kultureller Fortschritte für die queere Community in den vergangenen Jahrzehnten der Spitzensport  insbesondere der Männerfußball  davon bislang kaum profitiert habe. Ein Fußballer mit einem Partner statt einer Partnerin an seiner Seite gehöre in Deutschland offenbar noch immer zu den letzten großen Tabus. (cw)