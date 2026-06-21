Museum Lichtenberg füllt eine Lücke der queeren DDR-Geschichte

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Heute, 09:47h 4 Min.

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Wir wussten noch nie so viel über unsere queere Geschichte wie heute. Zu verdanken ist das all jenen, die irgendwann mit dem Sammeln von Dokumenten anfingen, ob Flyer, Plakate, Briefe, Eintrittskarten oder Fotos. Und die schließlich Dinge aufbewahrten, die mit der Geschichte von Personen, Orten und Ereignissen verbunden sind. Aus dem Sammeln entstanden mit der Zeit Archive. Heute gibt es in Berlin davon einige, deren Arbeit leider keineswegs so gesichert ist, wie es ihre Bedeutung für die Stadtgeschichte eigentlich verlangt. Das größte dürfte wohl das Schwule Museum sein.



Diese Archive sind selbst wichtige Meilensteine in unseren queeren Bewegungsgeschichten und geben Auskunft über unser Herkommen und unsere Kämpfe um Anerkennung, in denen Erfolge und Rückschläge nach wie vor nahe beieinander liegen. Womit sich ebenso bestätigt, wie identitätsstiftend Geschichte sein kann, die seit dem frühen 20. Jahrhundert zu einem vielfältigen, obschon nicht immer solidarischen Wir zusammenwuchs. Wir kennen nur zu gut die Konflikte innerhalb der Communitys und zwischen ihnen.

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Weiße Flecken in der Berliner Geschichte



Anna B. Wein, Selbstporträt im Spiegel, Ende 1980er Jahre (Bild: FFBIZ  das feministische Archiv, Berlin)

Dass sich unser Wissen bis heute so vermehrt hat, ist aber nicht allein Menschen zu verdanken, die alles aufgehoben haben. Keineswegs, denn die Community besitzt in den eigenen Reihe längst eine beachtliche Zahl an Historiker*­innen, die das Vorhandene erforschen, bewegungsgeschichtlich einordnen und bewerten und die vor allem versuchen, Wissenslücken zu erschließen.



Und von diesen weißen Flecken gibt es noch genügend auf der Landkarte und dem Stadtplan. So beispielsweise, wenn es um die Frage geht: Wie war das mit der Queerness auf dem flachen Land, an Orten fernab von Metropolen? Das Erstaunliche dabei ist, dass selbst eine so gut erforschte Stadt wie Berlin (die Literatur darüber füllt inzwischen viele Regalmeter), immer noch für Überraschungen gut ist. Und zwar immer dann, wenn Historiker*­innen sich auf den Weg in die Kieze machen, in die Wohnquartiere, wo weder damals noch heute der queere Bär steppt, aber zumindest sein Bett stehen hat.



Wer sich die Mühe macht, genauer hinzuschauen und tiefere Schichten des Archivstaubs abzutragen, wird mit verblüffenden Entdeckungen belohnt. Und harmlos erscheinende Wohnungen werden mit einem Mal zu queeren Netzwerktreffpunkten. Das ist jetzt zu besichtigen in einer Ausstellung, die das Museum Lichtenberg unter dem sinnfälligen Titel "Klingeln bei Anna" zeigt.



Anna B. Wein, Anna und Karin küssen sich, 1974 (Bild: FFBIZ  das feministische Archiv, Berlin)

Queerer Alltag im Privaten



Die Kurator*­innen Neo Seefried und Karl-Heinz Steinle haben bei Anna geklingelt und Bemerkenswertes ans Licht befördert, was nun alles in einem Ausstellungsraum des Museums an den Wänden, auf Tischen und in Vitrinen in Form von historischen Objekten und Fotografien zu besichtigen ist. Dazu gehört auch eine gepolsterte Liege, die im Dekor originalen DDR-Charme verbreitet.



Anna  das war Anna B. Wein (1954-2024), eine in Lichtenberg lebende queere Person, mit deren Lebensgeschichte sich DDR-Alltag vermitteln lässt  ein Alltag, der queere Sichtbarkeit im öffentlichen Raum weitgehend ausschloss, um sich vor allem im Privaten umso mehr Freiräume zu schaffen. Womit sich aber wieder einmal der tiefere Sinn des feministischen Slogans aus den 1970ern erweist: "Das Private ist politisch". Lebensgeschichten sind in ihrem gesellschaftlichen Bezug nie anders als politisch zu begreifen.

Eine Ausstellung, in der sich viele Türen öffnen

Die Ausstellungsmacher*innen konnten dabei auf die Ergebnisse einer Forschungsarbeit zurückgreifen, die auf Initiative der so erfreulich umtriebigen Queer-Beauftragten des Bezirks, Sabine Pöhl, entstanden ist und von Andreas Pretzel und Karl-Heinz Steinle erarbeitet wurde. Das Resultat ihrer Forschung ist in einer reich bebilderten Dokumentation nachzulesen und beschreibt 100 Jahre queere Geschichte Lichtenbergs (im Museum für 5  erhältlich).



In einer Pressemitteilung beschreibt das Museum Lichtenberg das Besondere um Annas Nachlass so: "Seit ihrem 14. Lebensjahr dokumentierte Anna Freundschaften, Beziehungen und ihren Alltag. Ihre Fotografien erzählen von Begegnungen, Intimität, Selbstinszenierung, Gemeinschaft und Rückzug." Klingeln, so heißt es weiter, sei auch die Erzählweise der Ausstellung, in der sich viele Türen öffnen.



Die Ausstellung läuft bis zum 30. Mai 2027. Geöffnet hat das Museum in der Türrschmidtstraße 24 (nahe am S-Bahnhof Nöldnerplatz) von Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr.



Kurzer Nachtrag: Noch bis 24. Januar 2027 können in einem weiteren Raum des Museums Grafiken von Jürgen Wittdorf und Fotografien von Andreas Fux besichtigt werden, die dem männlichen Körper gewidmet. Auch das sehenswert. Dieser Raum wurde in Kooperation mit dem Kunstverein Ost (KVOST) gestaltet.