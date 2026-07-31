Madonna holt Charli xcx für neue Version von "Danceteria"

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Madonna (68) und Charli xcx (34) bringen einen gemeinsamen Song heraus. Auf Instagram postete die Queen of Pop einen Ausschnitt des Titels "Danceteria" von ihrem aktuellen Album "Confessions II", den sie mit der Sängerin neu aufgenommen hat. "Danceteria Afterhours" soll laut Madonna am kommenden Donnerstag, dem 24. September, erscheinen.



Einen ersten Eindruck gibt es schon jetzt. In einem Vorschauvideo tanzen die beiden einzeln vor weißem Hintergrund. Madonna fragt: "Wollt ihr über Madonna und Charli reden?" Dann singt sie eine Zeile aus dem Originalsong: "Jeder hier ist ein Kunstwerk."



Charli xcx und Madonna wechseln sich im Clip beim Gesang ab. Madonna trägt dabei einen roten Hoodie, auf dem ein Foto von ihr selbst aus den 1980er Jahren prangt. Charli xcx singt im roten Lederminikleid. Beide Popstars tragen schwarze Netzstrumpfhosen.

Kommt ein ganzes Remix-Album?

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit dieser Art. Erst kürzlich hatte sich Madonna mit Kylie Minogue für "Love Sensation (Afterhours Mix)" zusammengetan. Unter Fans kursiert deshalb die Vermutung, dass ein komplettes Remix-Album zu "Confessions II" geplant sein könnte. Ob Charli xcx zufällig Madonnas Vorbild dafür war? Auch sie hatte ihr Erfolgsalbum "Brat" 2024 mit zahlreichen Gästen neu aufgelegt.



| Direktlink | Official Lyric Video zu "Love Sensation (Afterhours Mix)"

Angedeutet hatte sich das Duett bereits auf TikTok. Madonna postete ein Video, das sie in einem Taxi zeigt, und schrieb dazu: "Denke an Charli..." Die Sängerin von "Wink Wink" antwortete in den Kommentaren: "Moment Ich habe da etwas, worüber ich reden will..." Eine Anspielung auf "Confessions II".



Erst ein Seitenhieb, dann Partys in Paris



Dabei war das Verhältnis der beiden nicht immer ungetrübt. Gerüchte über einen Streit kamen auf, als Madonna auf Charlis Textzeile "the dancefloor is dead" aus der Single "Rock Music" reagierte. In den sozialen Medien schrieb sie: "Wenn sich deine Tanzfläche tot anfühlt, spielst du vielleicht die falsche Musik."



Kurz darauf wurden die beiden jedoch gemeinsam in Paris gesichtet. Im Sommer erzählte Charli xcx, sie hätten dort "im Grunde einen kleinen Kurzurlaub zusammen" verbracht. Damals verneinte sie in Interviews allerdings noch, an einem neuen Song mit Madonna gearbeitet zu haben.

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Die Madonna-Phase kam erst später

Als großer Madonna-Fan sei Charli xcx in jungen Jahren nicht unbedingt aufgewachsen, gab sie in einem BBC-Interview zu. Die Wertschätzung für deren Werk sei erst mit dem Älterwerden gekommen. "Ich glaube, als ich mich etwas mehr dafür interessiert habe, inwiefern Musik Kunst ist und kunstvoll sein kann, da begann meine Madonna-Zeit", erklärte sie. "Der erste große Song von ihr, in den ich mich verliebt habe, war 'Hollywood'. Dieser Song hat mich auf eine besondere Art getroffen." (spot/cw)