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In der Nähe des Uber Platzes ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann homophob beleidigt und geschlagen worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, beobachteten Einsatzkräfte gegen 0:50 Uhr, wie mehrere Männer auf einen anderen Mann einschlugen und ihn dabei queer­feindlich beschimpften. Der Angegriffene gab laut Polizei an, aufgrund seiner sexuellen Orientierung beleidigt worden zu sein

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Ein 20-jähriger Tatverdächtiger konnte unmittelbar nach der Tat angehalten und identifiziert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er am Ort wieder entlassen.



Der Vorfall ereignete sich im Rahmen umfangreicher Kontroll- und Präsenzmaßnahmen, die die Polizeidirektion 5 (City) am Vorabend und in der vergangenen Nacht an sogenannten kriminalitäts­be­lasteten Orten durchführte. Die Maßnahmen liefen laut Polizeiangaben von 19 bis 5 Uhr unter anderem an der Warschauer Brücke, am Alexanderplatz, im Görlitzer Park/Wrangelkiez sowie am Kottbusser Tor. Dort überprüfte die Polizei Personen gefahrenabwehrrechtlich und sprach in einzelnen Fällen Platzverweise aus; am Kottbusser Tor kontrollierten die Beamt*­innen zudem die Einhaltung der Waffen- und Messerverbotszone.

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Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)