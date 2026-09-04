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Oktoberfest

Kreislaufproblem: OB Krause sagt Anzapfen in der Bräurosl ab

Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause hat souverän die Wiesn eröffnet  am Tag zwei des Festes zieht er sich etwas zurück: Nach dem Trachtenzug sagt er wegen Kreislaufproblemen das Anzapfen am Gay Sunday ab.


Da war er noch fit: Dominik Krause (r.) und sein Verlobter Sebastian Müller bei der Oktoberfest-Eröffnung am Samstag (Bild: IMAGO / APress International)

Nach einem gelungenen Wiesn-Auftakt hat Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause eine kleine Pause eingelegt: Nach seiner Teilnahme am Trachten- und Schützenzug quer durch München am Sonntagvormittag sagte der schwule Grünen-Politiker wegen Kreislaufschwierigkeiten das Anzapfen in der Bräurosl beim traditionellen Gay Sunday ab. Mehrere Medien, darunter die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz", hatten darüber berichtet.

Es sei nichts Besonders passiert, sagte sein Sprecher auf dpa-Anfrage. Krause habe lediglich leichte Kreislaufprobleme gehabt und sei deshalb lieber nach Hause gegangen  um am Montag wieder fit zu sein. Unter anderem will er demnach am Montagmittag bei der Aktion "Wiesn mit Herz" der Oktoberfest-Wirte ein Grußwort sprechen. Die Wirte laden alljährlich an die 1.400 Münchner*innen zum Mittagessen ein, die sich sonst ein Essen auf der Wiesn nicht leisten könnten.

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Der neue Münchner Rathauschef hatte am Vortag seinen ersten Oktoberfest-Anstich souverän gemeistert und das erste Fass sicher mit zwei Schlägen angezapft (queer.de berichtete). Am Sonntagvormittag war er mit seinem Partner Sebastian Müller in einer Ehrenkutsche beim großen Umzug der Schützen und Trachtler quer durch München zur Wiesn gefahren.

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Über sechs Millonen Besucher*innen erwartet

Das 191. Oktoberfest dauert bis zum 4. Oktober, jährlich kommen mehr als sechs Millionen Besucher*innen auf das Volksfest, das als größtes der Welt gilt. Schon am ersten Tag herrschte dichtes Gedränge, mehrere Zelte waren am Nachmittag wegen Überfüllung geschlossen. Die Ersten hatten in der Nacht vor den Eingängen gewartet und waren bei Öffnung des Geländes im Laufschritt zu den Zelten geeilt, um einen guten Platz zu bekommen.

Nachdem es im Vorjahr am zweiten Samstag auf der überfüllten Wiesn zu gefährlichen Situationen gekommen war, hat die Stadt als Veranstalterin das Sicherheitskonzept nachgeschärft. Von einer neuen Koordinierungsstelle auf dem Gelände aus sollen die Publikumsströme auf dem Festgelände beobachtet, bewertet und bei Bedarf gesteuert werden.

Mehr als 50 KI-gestützte Kameras sollen rechtzeitig gefährliche Menschen-Ansammlungen erkennen lassen. An publikumsstarken Tagen ist ein sogenannter Crowdspotter im Einsatz, der die Besucher*innen-Ströme im Blick behält  und bei Bedarf Durchsagen macht. Etwa 600 Polizist*innen und Hunderte Ordner*innen sind rund um das Fest im Einsatz. (cw/dpa)

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