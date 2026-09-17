Country-Star Orville Peck bestätigt Kuss mit NFL-Spieler

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Der aus Südafrika stammende, in Kanada aufgewachsene Country-Sänger Orville Peck hat einer Songzeile über eine intime Begegnung mit einem American-Football-Profi eine wahre Geschichte zugrunde gelegt. Das bestätigte der schwule Musiker gegenüber "Variety".



Auf seinem am Freitag veröffentlichten vierten Studioalbum "Mule" (Amazon-Affiliate-Link ) heißt es im Song "Ring the Bell": "I love the Lakers, the Mets and the Longhorns, made out with a guy on the Raiders." Zu Deutsch: "Ich liebe die Lakers, die Mets und die Longhorns, habe mit einem Typen von den Raiders rumgemacht." Gemeint ist damit ein Spieler des NFL-Teams Las Vegas Raiders.



| Direktlink | Official Lyric Video zu "Ring The Bell"

Peck erklärte gegenüber "Variety", er habe den Betreffenden vorab um Erlaubnis gebeten, die Begegnung im Song zu verarbeiten: "Ich habe ihm gesagt: Schau, ich werde es ziemlich mehrdeutig und geheimnisvoll halten, aber ich würde es gerne in diesen Song aufnehmen. Er war sehr, sehr geehrt." Er selbst hätte das nie getan, wenn es sich um jemanden gehandelt hätte, der sich verstecke oder ein Coming-out fürchte, so Peck weiter. Die betreffende Person hätte ihm womöglich sogar erlaubt, ihren Namen zu nennen  er habe das aber nicht für nötig gehalten: "Die Leute können sich selbst einen Reim darauf machen, um wen es sich handeln könnte. Mehr sage ich dazu nicht."

Ist Carl Nassib gemeint?

Wer der Spieler ist, bleibt damit offen. In sozialen Netzwerken wird seit Bekanntwerden der Songzeile spekuliert, unter anderem wird der Name des früheren Raiders-Defensive-Ends Carl Nassib genannt  bestätigt ist das nicht.



Nassib war 2021 der erste aktive Spieler in der Geschichte der NFL, der sich öffentlich als schwul outete (queer.de berichtete). NFL-Commissioner Roger Goodell würdigte den Schritt damals öffentlich, die Liga spendete zudem 100.000 Dollar an die Suizidpräventions-Organisation Trevor Project und stockte damit Nassibs eigene Spende auf. Nassib beendete seine Karriere 2023 (queer.de berichtete).

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Peck, der bürgerlich Daniel Pitout heißt, tritt seit seinem Debüt 2019 stets maskiert auf und macht keinen Hehl aus seiner Homosexualität. In seinen bisherigen Alben "Pony", "Bronco" und "Stampede" griff er wiederholt queere Motive auf. Mit "Mule" legt er nun sein viertes Studioalbum vor. (cw)