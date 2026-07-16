Wahl-Sonntag: Kriegt Berlin seinen zweiten schwulen Bürgermeister?

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Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin und der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben beide amtierenden Regierungen am Sonntag ihre Mehrheit verloren und die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz große Niederlagen eingefahren. Dennoch könnte in Berlin mit dem offen schwulen Verlegensheitskandidaten Stefan Evers die CDU weiter den Regierenden Bürgermeister stellen  sollten Grüne und SPD mitspielen.



Evers' Partei erzielte mit 18,8 Prozent und einem Verlust von 9,5 Prozentpunkten das zweitschlechteste CDU-Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg (schlechter war nur 2016). Die Christdemokrat*innen landeten damit auf dem zweiten Platz hinter den Linken, die mit 25,7 Prozent (plus 13,4 Prozent) erstmals stärkste Kraft sind. Dennoch könnte es für eine Mehrheit für Schwarz-Grün-Rot reichen, ebenso wie für eine noch komfortablere Mehrheit aus Rot-Grün-Rot.



Unklar ist, ob SPD und Grüne eine Regierung unter der linken Regierungschefin Elif Eralp akzeptieren würden, etwa weil die Berliner Linke in den letzten Jahren immer wieder beschuldigt wurde, mit radikal-palästinasolidarischen Positionen Antisemitismus zu fördern. Das war einer der Gründe, warum die schwulen Abgeordneten Klaus Lederer und Carsten Schatz 2024 aus der Partei ausgetreten sind (queer.de berichtete).



Auch im Wahlkampf gab es wegen Antisemitismusvorwürfen Reibereien, unter anderem zwischen Grünen und Linken (queer.de berichtete). Zudem gibt es Streit um die von den Linken geforderte Enteignung von Immobilienkonzernen, die von der SPD abgelehnt wird, beim Thema Haushaltskonsolidierung und bei der inneren Sicherheit.



Evers: "Wir sind ja immer miteinander im Gespräch"



Evers  der sein Direktmandat verlor, aber über die Liste trotzdem ins Abgeordnetenhaus eingezogen ist  gab sich nach der Wahl zurückhaltend mit Bürgermeister-Ambitionen. "Wir sind ja immer miteinander im Gespräch. Insofern werden in den nächsten Tagen Gespräche stattfinden, wie man mit den Ergebnissen umgehen kann", sagte er vor der Presse. Evers hatte im Wahlkampf den berühmten Wowereit-Spruch "Ich bin schwul, und das ist auch gut so" verwendet, allerdings in abgewandelter Form: "Ich bin konservativ. Und das ist auch gut so" (queer.de berichtete). Klaus Wowereit war bislang der einzige offen schwule Regierende Bürgermeister von Berlin  er führte die Stadt zwischen 2001 und 2014 an.



Mit Lederer und Schatz sind zwei prominente schwule Abgeordnete nicht mehr im Berliner Parlament vertreten, weil sie nicht mehr antraten. Lederer war von 2003 bis 2017 sowie von 2021 bis jetzt Abgeordneter  zwischen Ende 2016 und 2023 arbeitete er zudem als Senator für Kultur und Europa. Bei drei Wahlen trat er als linker Spitzenkandidat an. Schatz war von 2013 bis jetzt ununterbrochen im Parlament vertreten. Er war die erste offen HIV-positive Person in einem Landesparlament (queer.de berichtete).



Offen schwule Politiker wurden auch wiedergewählt: Neben den Spitzenkandidaten von CDU und Grünen, Stefan Evers und Werner Graf, schaffte etwa auch der queere Queerpolitiker Sebastian Walter und der AfD-Kandidat Frank-Christian Hansel den Wiedereinzug. Für den AfD-Sprecher für Wirtschaft, Energie, Klima und Flughafen sind LGBTI-Rechte allerdings "Luxusprobleme"; die Gefahr für queere Menschen durch Rechtsextreme hält er zudem für Fakenews ("Ihr dummes Geschwätz von der rechten Gefahr für die Community ist abwegig").

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Dragqueen scheitert  es wird aber knapper

Nicht ins Parlament geschafft hat es Dragqueen Gloria Viagra, die im Bezirk Pankow 8 unter ihrem Dragnamen für Die Linke antrat. Sie unterlag mit knapp 27 Prozent der Grünenkandidatin Daniela Billig, die es auf 34 Prozent brachte. Immerhin: Viagra konnte den Rückstand auf Billig im Vergleich zur letzten Abgeordnetenhauswahl 2023 von 19 auf sieben Prozentpunkte verkürzen.



In der AfD, die in Berlin mit 16,3 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis in der Geschichte des Bundeslandes erzielt hat, haben es mehrere Abgeordnete ins Parlament geschafft, die in den letzten Jahren aus ihrer offenen Queerfeindlichkeit kein Geheimnis gemacht haben. Dazu zählt Gunnar Lindemann, der sein Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf 1 verteidigte. Lindemann machte etwa wiederholt Stimmung gegen den "antirussischen" CSD Marzahn (queer.de berichtete). Zudem zog erstmals Julian Adrat ins Parlament ein, der offen erklärt hatte: "Transgenderismus gehört ausgerottet" (queer.de berichtete).

Mecklenburg-Vorpommern: Rot-rot-grüne Regierung wahrscheinlich

In Mecklenburg-Vorpommern gab es das größte Beben mit möglichem Einfluss auf die Bundespolitik: Die CDU flog mit 4,9 Prozent aus dem Parlament. Da auch das BSW den Einzug in den Landtag verpasste, sind mit AfD, SPD, Linken und Grünen nur noch vier Parteien im Parlament vertreten. Die AfD gewann mit 38,2 Prozent vor der SPD mit 35,5 Prozent, Linke und Grüne erreichten 6,5 bzw. 5,7 Prozent. Rein rechnerisch ist damit ohne AfD-Beteiligung nur eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün möglich. Die bisherige rot-rote Regierung verlor ihre Mehrheit.



Die AfD war mit einem extrem queerfeindlichen Wahlprogramm in der Landtagswahl angetreten (queer.de berichtete). AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm erklärte zwar am Wahlabend, dass er eine Mehrheit im Landtag zusammenbekommen wolle. Er bräuchte dazu aber vier Abgeordnete von SPD, Linken oder Grünen  und in diesen Parteien hat bislang niemand Interesse daran bekundet, ins rechtsextreme Lager zu wechseln.



Erstmals in den Landtag eingezogen ist der Aktivist Sebastian Hüller für die Grünen, der unter anderem den CSD Wismar mitorganisiert (queer.de berichtete).



Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will nun eine "stabile demokratische Regierung" bilden. Obwohl ihre Partei nur an zweiter Stelle liege, bewertete sie das Ergebnis als Erfolg: "Vor einem Jahr lag die SPD MV bei 19 Prozent", erinnerte die Sozialdemokratin.



Queere Aktivist*innen zeigten sich über die Stärke der AfD entsetzt. "Dieser Wahlkampf hat gezeigt, wie sehr queere Menschen in Mecklenburg-Vorpommern unter Druck stehen. Nationalistische und fremdenfeindliche Tendenzen haben den öffentlichen Ton verschärft, und diese Stimmung geht an unserer Community nicht spurlos vorüber", erklärt Tom Lüth, der Chef des queeren Landesverbandes MeerVielfalt. Eine neue Landesregierung dürfe diesen Anfeindungen nicht nachgeben. "Es ist jetzt Aufgabe aller demokratischen Parteien  und auch unserer Community selbst -, die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern darüber aufzuklären, dass die AfD keine Option sein darf, wenn man sich für queere Menschen einsetzt. Queere Rechte sind Menschenrechte, und diese Haltung muss sich in der politischen Bildungsarbeit der nächsten Jahre widerspiegeln."



Das Ergebnis der Rechtsextremen bezeichnete Lüth als enttäuschend. "Aus unserer Sicht kann kein queerer Mensch diese Partei ernsthaft in Betracht ziehen  die AfD lehnt die Lebensweise queerer Menschen fundamental ab", betonte Lüth. (dk)