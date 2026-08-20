Hayden Panettiere: Promi-Freund*­innen nehmen bei Gedenkfeier Abschied

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Freund*­innen, Kolleg*­innen und Familie haben am Wochenende in Malibu, Kalifornien, Abschied von Hayden Panettiere (1989-2026) genommen. Wie unter anderem "Page Six" berichtete, kamen zu der Gedenkfeier unter anderem Paris Hilton, Connie Britton, Ruby Rose, Charles Esten und Evan Ross. Die bisexuelle Schauspielerin war am 16. August im Alter von 36 Jahren in South Carolina gestorben (queer.de berichtete).



Vor der Kirche seien noch vor Beginn der Zeremonie Tauben in den Himmel gestiegen, hieß es bei TMZ. Drinnen ergriffen dann zwei Menschen das Wort, mit denen Panettiere jahrelang vor der Kamera stand: Connie Britton und Charles Esten, ihre Kolleg*­innen aus der Serie "Nashville". Esten habe zudem einen Song gesungen, den Panettiere einst in der Show interpretiert hatte.

Vater da, Mutter und Freund nicht

Auffällig war laut TMZ auch, wer fehlte. Panettieres Vater Alan "Skip" Panettiere sei unter den rund 150 Trauergästen gewesen. Ihre Mutter Lesley Vogel war hingegen tatsächlich nicht da. Bereits vorab hieß es, sie habe keine Einladung erhalten, ebenso wenig Panettieres On-Off-Freund Brian Hickerson und dessen Bruder Zach Hickerson.



Skip Panettiere hatte den Tod seiner Tochter im August öffentlich gemacht. "Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit", erklärte er damals. Sie sei ein unglaublicher Mensch und eine Naturgewalt gewesen, die allen, die sie kannten, und Millionen Zuschauern unermessliche Liebe und Freude geschenkt habe.



Ihre Mutter, zu der Panettiere kein enges Verhältnis mehr hatte, äußerte sich am 18. August im Interview mit NBC News. Vogel nannte ihre Tochter einen in vielen Bereichen unglaublich talentierten Menschen und sagte: "Sie ist bei ihrem Bruder, und die beiden haben ihren Frieden gefunden."

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Der Verlust des Bruders

Jansen Panettiere war 2023 mit nur 28 Jahren gestorben. Ursache waren Komplikationen an der Aortenklappe sowie ein nicht diagnostiziertes vergrößertes Herz. Den Tod hatte die Schauspielerin nie verwunden. "Er war mein einziges Geschwisterteil, und es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen", sagte sie 2024 dem Magazin. "Als ich ihn verlor, hatte ich das Gefühl, die Hälfte meiner Seele zu verlieren."



Panettiere hinterlässt ihre elfjährige Tochter Kaya, die aus der Beziehung mit Ex-Verlobtem Wladimir Klitschko (50) stammt. Der ukrainische Boxer schrieb am 18. August auf Instagram, er empfinde tiefen Schock und Trauer. "Hayden war, auch wenn sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya." Er werde Kaya gegenüber stets mit Respekt von ihrer Mutter sprechen, damit sie sich daran erinnere, was für ein Mensch sie war.



Ermittlungen laufen weiter



Die genauen Umstände ihres Todes sind noch immer nicht geklärt. Die Rechtsmedizin von Greenville County hatte am 17. August mitgeteilt, bei der Obduktion hätten sich keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung gefunden, die zum Tod beigetragen haben könnten. Laut Coroner Mike Ellis hatten die Rettungskräfte Panettiere am Todestag mit einem Herzstillstand in dem Wohnhaus in South Carolina aufgefunden.



Einem Polizeibericht zufolge waren Brian Hickerson und sein Bruder bei ihr, als sie starb. Hickersons Anwalt Sloan Ellis mahnte am 20. August, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, solange die Ermittlungen andauern. Das bestätigte am 16. September auch ein Sprecher Panettieres. Man sehne sich nach Klarheit, müsse aber geduldig bleiben, hieß es in dem Statement. "Die Antworten, nach denen wir alle suchen, werden kommen." Am vergangenen Montag hatte TMZ berichtet, die Schauspielerin sei an einer mit Fentanyl versetzten Oxycodon-Tablette gestorben (queer.de berichtete). (spot/cw)