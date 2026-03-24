Letzte Staffel abgedreht: Lily Collins verabschiedet sich von "Emily in Paris"

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Netflix hat den Drehschluss für die Erfolgsserie "Emily in Paris" verkündet. Mit der sechsten Staffel geht die TV-Sendung mit Lily Collins (37) in der Hauptrolle der Emily Cooper zu Ende. Emily startet darin in ein neues Kapitel "voller Ambitionen und Romantik und steht vor wegweisenden Entscheidungen, die ihre Loyalität auf die Probe stellen", verriet der Streamingdienst über die neuen Folgen vorab.



Weiter heißt es über Staffel sechs: "Doch unerwartete berufliche Konflikte und Veränderungen in ihren Beziehungen lassen sie hinterfragen, wo ihre Zukunft wirklich liegt. Am Ende muss sie eine letzte Entscheidung treffen: zwischen ihrer Karriere, ihrem Herzen und dem Leben, das sie sich in Paris aufgebaut hat."

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Emotionaler Post von Lily Collins

Schauspielerin Lily Collins hat nach ihrem letzten Drehtag als Emily einen emotionalen Beitrag auf Instagram geteilt: "Ich bin sprachlos. Es ist unmöglich, in Worte zu fassen, was mir diese Reise bedeutet hat", schrieb sie über die Serie. "Seit so vielen Jahren ist Emily ein Teil meines Lebens, und in jeder Staffel hat sie mich immer wieder überrascht, inspiriert und herausgefordert."



Sie bedankte sich bei Serienschöpfer Darren Star (65), dass er sich "dieses unendlich optimistische amerikanische Mädchen in Paris" ausgedacht habe, das sich ständig außerhalb "seiner Komfortzone wiederfindet und lernt, sich selbst zu vertrauen, während es sich auf andere stützt, um sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden", fuhr Collins fort. "Ich bin so dankbar, dass du mir vertraut hast, sie zum Leben zu erwecken."



Collins sprach auch dem Team, den Autor*innen, Regisseur*innen und ihren Co-Stars Dank aus. "Ihr habt Emily zu Emily gemacht. Ihr habt dafür gesorgt, dass sich diese Welt wie ein Zuhause anfühlt. Und merci an euch alle, die ihr uns in den vergangenen sieben Jahren und sechs Staffeln unterstützt habt und uns inspiriert habt".



"Dieses Kapitel werde ich für immer in meinem Herzen tragen", so Lily Collins. Der Abschied fühle sich völlig unwirklich und bittersüß an, aber vor allem sei sie unglaublich stolz und dankbar, dass sie Emily sein durfte. "Das hat mich für immer verändert. Au revoir, Emily Cooper ..."



Die Stars der Serie sind in Staffel sechs wieder mit dabei



Die Netflix-Serie "Emily in Paris" feierte 2020 Premiere. Netflix hatte im August bekannt gegeben, dass die neuen Episoden am 24. Dezember und damit pünktlich zum Weihnachtsfest veröffentlicht werden (queer.de berichtete). Alle bekannten Darstellerinnen und Darsteller wie etwa Emilys Freundin Mindy (Ashley Park, 35) oder Agentur-Chefin Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu, 63) kehren zurück. Auch Minnie Driver (56), die in der vorherigen Staffel zur Netflix-Serie stieß, ist wieder mit von der Partie. (spot/cw)