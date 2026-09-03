Neue Staffel "Germany's next Topmodel": Drehstart in München

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Heidi Klum (53) geht wieder auf die Suche nach Nachwuchsmodels: Der Dreh zur 22. Staffel von "Germany's next Topmodel" hat in München begonnen, wie der Sender ProSieben mitteilte. Zum Drehstart in der bayerischen Landeshauptstadt begrüßt Heidi Klum demnach alle Models, die sie im Vorfeld für ihre Show ausgewählt hat.



Heidi Klum erklärte laut der Mitteilung zum Auftakt der Produktion: "Neue Staffel, neue Models, neue Geschichten  und natürlich jede Menge Herausforderungen! Ich freue mich, dass es nun endlich losgeht." Die 53-Jährige fügte hinzu: "Vor uns liegt eine aufregende Reise mit vielen Überraschungen. Ich bin gespannt, welche Models mich in dieser Staffel ganz besonders überraschen werden." Die neue Staffel gibt es dann ab Frühjahr 2027 auf ProSieben zu sehen, wie ebenfalls verkündet wurde.



Größe, Gewicht und Geschlecht spielen auch in der neuen Staffel keine Rolle: Alle Interessierten ab 18 Jahren konnten sich bewerben. Damit wird es zum vierten Mal eine Staffel mit weiblichen und männlichen Nachwuchsmodels geben.

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Heidi Klum feierte auch schon ihr "HeidiFest" in München

In München ist Heidi Klum schon länger. Das Model hatte dort vor dem offiziellen Oktoberfest-Auftakt bereits am Donnerstag das "HeidiFest" gefeiert. Dabei kamen rund 900 Gäste im Münchner Hofbräuhaus zusammen. Auf der Gästeliste standen unter anderem Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz, Tochter Leni und Mutter Erna sowie Models wie Naomi Campbell, Nadja Auermann, Anna Ermakova und Barbara Meier. Die Wiesn-Show war bei RTL zu sehen (queer.de berichtete).



Jetzt freut sich Heidi Klum auf den GNTM-Dreh in der Stadt. Auf Instagram schrieb die Gastgeberin der Sendung zu einem Bild, das sie bei den Vorbereitungen auf die Show zeigt: "Germany's next Topmodel  Also ich bin ready für Staffel 22!" (spot/cw)

