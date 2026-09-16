Gay Sunday auf der Wiesn: Heidi Klum überrascht mit Gesangsauftritt

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Heidi Klum (53) hat beim traditionellen Gay Sunday auf dem Münchner Oktoberfest für eine ziemliche Überraschung gesorgt. Am Sonntagabend tauchte die Moderatorin und Model-Mama plötzlich in dem legendären Festzelt Bräurosl auf und stand kurz darauf sogar selbst singend auf der Bühne.



Wie die "Abendzeitung" berichtet, kam Klum gegen 20 Uhr beim Wechsel von der Kapelle Die Karolinenfelder zur Partyband Volxxbeat auf die Bühne. Im rosa Dirndl sang sie den 80er-Jahre-Hit "Sunglasses at Night" von Corey Hart. Klum hatte den Song 2024 gemeinsam mit DJ Tiësto neu aufgenommen und ihre Version damals als Titelsong von ihrer TV-Show "Germany's next Topmodel" verwendet.



Der erste Wiesn-Sonntag steht in der Bräurosl traditionell ganz im Zeichen des Gay Sunday. Seit Jahrzehnten gilt das Event als Treffpunkt der queeren Community und zieht Tausende Besucherinnen und Besucher aus München und der ganzen Welt ins Festzelt. Klums Auftritt war vorab offenbar nicht angekündigt.

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Mehr als 8.000 Gäste sollen in der Bräurosl somit von der Überraschung nichts gewusst haben. Klum wurde laut den Berichten mit großem Applaus und "Heidi, Heidi, Heidi"-Rufen gefeiert. Zum Abschied richtete sich Klum noch einmal an das in weiten Teilen queere Publikum. "Bleibt laut, bleibt stark. Ich liebe euch alle. Be safe!", sagte sie. Auch auf einem Instagram-Video der Bräurosl sind Ausschnitte ihres Auftritts zu sehen.



Heidi Klum zwängt sich ins Dirndl



Schon vor ihrem überraschenden Abstecher zum Gay Sunday hatte Klum ihre Instagram-Follower an den Vorbereitungen teilhaben lassen. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie sie ihr enges rosa Dirndl zuknöpft. Klum sagt in dem Clip zwar kein Wort, dafür wird jedoch deutlich, dass es durchaus etwas Einsatz braucht, bis Dekolleté und Mieder an der richtigen Stelle sitzen.



Für Klum, die in München gerade die Dreharbeiten für die neue GNTM-Staffel gestartet hat, war der Besuch in der Bräurosl der erste Abstecher auf die diesjährige Wiesn. Oktoberfest-Stimmung hatte sie allerdings schon einige Tage zuvor verbreitet: Am Donnerstag feierte sie mit rund 900 Gästen ihr "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus (queer.de berichtete).

Bill Kaulitz war ebenfalls auf dem Münchner Oktoberfest

Übrigens: Ihr Schwager Bill Kaulitz (37) war parallel ebenfalls auf dem Münchner Oktoberfest, allerdings in einem anderen Festzelt. Der vergnügte sich in der Käfer Wiesn-Schänke beim legendären Almauftrieb mit zahlreichen anderen Promis wie zum Beispiel Wayne Carpendale, Laura Wontorra, Evelyn Burdecki oder auch dem ehemaligen FDP-Spitzenpolitiker Christian Lindner (queer.de berichtete). (spot/cw)