Zu Ehren von Dolly Parton: Sängerin bekommt eigenen Gedenktag

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Kalifornien widmet Dolly Parton künftig einen eigenen Ehrentag. Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnete am Sonntag das Gesetz SB 931, mit dem der 25. September offiziell zum jährlichen "Dolly Parton Day" erklärt wird.



Das teilte sein Büro in der Landeshauptstadt Sacramento mit. Eingebracht hatten den Entwurf die Senatoren Shannon Grove und John Laird, eine Republikanerin aus Bakersfield und ein Demokrat aus Santa Cruz. Hinter dem Datum steckt ein Wortspiel, das der Sängerin gefallen haben dürfte. In der amerikanischen Schreibweise 9/25 gelesen, verweist es auf ihren Hit "9 to 5".



"Freudig, anmutig und mit ganz viel Herz"



Gavin Newsom fand bei der Unterzeichnung warme Worte. "Wir alle könnten uns ein Beispiel an Dolly nehmen. Seid freundlich, seid bescheiden und habt Spaß", erklärte er. Der Gedenktag solle eine jährliche Erinnerung daran sein, so zu leben wie sie, "freudig, anmutig und mit ganz viel Herz".



Senatorin Grove stellte vor allem Partons soziales Engagement in den Vordergrund. Ihr größtes Vermächtnis sei das literarische Erbe, das sie mit der Imagination Library geschaffen habe. Der Staat werde nun jedes Jahr der Legende gedenken, "die Millionen von Büchern in die Hände unserer jüngsten Leser legte".



Das Leseprogramm schickt Kindern von der Geburt bis zum fünften Lebensjahr jeden Monat ein Buch nach Hause. In Kalifornien sind inzwischen mehr als 182.000 Kinder angemeldet. In 45 der 58 Bezirke des Bundesstaates ist das Angebot flächendeckend verfügbar, zudem gehörte Kalifornien zu den ersten Staaten mit einer zweisprachigen Auswahl auf Englisch und Spanisch. Weltweit hat die Imagination Library nach Angaben des Gouverneursbüros mehr als 300 Millionen Bücher verteilt.



Auch in der Country-Hauptstadt wird der Freitag ganz im Zeichen der Sängerin stehen. Die Tourismusorganisation Visit Nashville ruft dazu auf, Pink zu tragen und Freundlichkeit weiterzugeben. Um 17 Uhr Ortszeit soll überall "9 to 5" laufen, pinke Lichter und Dolly-Poster werden die Straßen schmücken. Um 21.25 Uhr steigt in der Innenstadt ein Feuerwerk.

Eine Karriere der Superlative

Dolly Parton war am 25. August im Alter von 80 Jahren gestorben  nach Angaben ihres Teams nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung. Sie galt als "Königin des Country". Mehr als 100 Millionen Tonträger verkaufte sie weltweit und landete 25 Nummer-eins-Hits.



Die Trauer in Amerika um die verstorbene Sängerin ist riesig, auch in der queeren Community, die von der Sängerin immer wieder unterstützt wurde (queer.de berichtete).



Erst vor wenigen Tagen wurde sie bei den Americana Honors & Awards posthum mit dem "Americana Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet (queer.de berichtete). Zudem soll der Flughafen in Nashville nach ihr benannt werden (queer.de berichtete). (spot/cw)