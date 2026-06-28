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Er ist wieder fit!

Krause nach Kreislaufproblemen: Am Alkohol lag es nicht

Nach seinem ersten Wiesn-Anstich musste Münchens OB am Sonntag eine Pause einlegen. Der Grund: Kreislaufprobleme. Nun ist er wieder fit und verrät, was die Ursache für den Ausfall gewesen sein könnte.


Als Dominik Krause Ministerpräsident Markus Söder traf, ging es ihm noch gut (Bild: IMAGO / APress International)

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) sieht die Ursache für seine Kreislaufprobleme am zweiten Oktoberfest-Tag beim Wetter und falscher Kleidung. "Ich glaube, das ist das, was die meisten mit der Wiesn kennen: Dass es in der Früh noch so kalt ist und mittags ist es dann so warm", sagte der Rathauschef im Schottenhamel-Festzelt.

Er sei zu dick angezogen gewesen und dann habe sich der Kreislauf kurzfristig verabschiedet. "Wieder alles fein", erklärte Krause. Am Sonntag hatte der OB wegen Kreislaufproblemen nach dem Trachtenzug das Anzapfen beim traditionellen "Gay Sunday" auf der Wiesn abgesagt (queer.de berichtete).

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"Ich habe den Tag alkoholfrei verbracht"

Am Bier soll es nicht gelegen haben: "Ich habe den Tag alkoholfrei verbracht, bis auf die erste Halbe quasi, also die erste Maß  die war sehr schaumig, da habe ich ein paar Schlücke genommen", sagte Krause und lachte. "Vielleicht war es auch noch ein bisschen Nachaufregung vom Samstag, aber wieder alles gut."

Am Montagvormittag habe er wieder einen normalen Arbeitstag im Rathaus gehabt, unter anderem eine Sitzung zum Thema Wohnen, berichtete Krause. Außerdem stünden noch weitere Wiesn-Termine an, auf die er sich freue. Der neue Rathauschef hatte am Samstag seinen ersten Oktoberfest-Anstich souverän gemeistert und das erste Fass sicher mit zwei Schlägen angezapft (queer.de berichtete).

Krause war im März dieses Jahres überraschend zum Münchner Oberbürgermeister gewählt worden. Der 36-jährige schlug den SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter, der die bayerische Landeshauptstadt zuvor zwölf Jahre lang regiert hatte (queer.de berichtete). Im Mai übernahm er die Amtsgeschäfte (queer.de berichtete). Krause ist der erste OB der Grünen und der erste offen schwule Stadtchef in München. (dpa/cw)

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