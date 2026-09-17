CSD Döbeln: Polizei meldet sechs Straftaten

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Der CSD in Döbeln fand am Samstag statt (Bild: Instagram / Queeres Döbeln

Beim CSD im mittelsächsischen Döbeln demonstrierten nach Polizeiangaben rund 300 Menschen und nach Veranstalterangaben 450 Menschen unter dem Motto "Always here  always queer" für queere Rechte. Dahinter liefen aus dem linken Spektrum 200 Menschen unter dem Motto "Pöbeln für Döbeln", um die queeren Demonstrierenden vor einer rechtsextremen Demo zu schützen, die von der Partei "Die Heimat" (früher: NPD) organisiert worden war.



Laut Polizei seien bislang insgesamt sechs Straftaten bei den Demonstrationen angezeigt worden. So seien aus der linken Demo Rauchgranaten auf die Rechtsextremen geworfen worden, diese hätten diese pyrotechnischen Gegenstände zurückgeworfen. Vier Personen des Gegenprotests erklärten laut Polizei später gegenüber Einsatzkräften, leicht verletzt worden zu sein. Es seien Ermittlungen wegen gefährlicher Körper­ver­letzung aufgenommen worden.



Der CSD Döbeln fand erstmals 2022 statt und musste sich immer wieder gegen rechtsextremen Gegenprotest wehren. Beim ersten CSD warfen Rechtsextreme Steine auf die CSD-Teilnehmenden (queer.de berichtete). Ein Jahr später kam es zu einem rechtsextremen Buttersäure-Anschlag auf den CSD, ebenso im Folgejahr (queer.de berichtete).



Die rund 24.000 Einwohner*­innen zählenden Große Kreisstadt Döbeln ist eine rechtsextreme Hochburg: Bei der Bundestagswahl erreichte dort die AfD vergangenes Jahr 43 Prozent der Stimmen. Das ebenfalls queer­feindliche BSW kam auf zehn Prozent. (cw)