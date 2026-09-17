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Jüdische Gemeinde Ziel von Angriffen

Antisemitische Anfeindungen beim CSD Erlangen

Beim CSD Erlangen demonstrierte auch die jüdische Gemeinde für queere Rechte. Das gefiel nicht allen: Ein Teilnehmer spuckte den jüdischen Gläubigen demonstrativ vor die Füße, andere riefen zur Tötung israelischer Soldat*innen auf.


Die jüdische Gemeinde engagierte sich beim CSD Erlangen für queere Rechte  und wurde dafür von einem offenbar linken Aktivisten angespuckt (Bild: Instagram / Facebook)


Erlangen

In Erlangen haben am Samstag nach Veranstalterangaben 4.000 Menschen beim CSD für queere Rechte protestiert. Dabei kam es offenbar allerdings auch zu antisemitischen Anfeindungen. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft veröffentlichte etwa ein Video, wie ein junger Mann vor Mitgliedern der jüdischen Gemeinde auf den Boden spuckt.

Auf weiteren Videos war zu sehen, wie die antijüdischen Teilnehmenden etwa israelischen Soldat*­innen den Tod wünschten, indem sie "Death to the IDF" skandierten  IDF ist die englische Abkürzung für "Israel Defense Forces", also die israelische Wehrpflichtarmee. Gegenüber der Jüdischen Gemeinde wurden weitere gegen Israel gerichtete Sprechchöre gerichtet, obwohl es sich dabei nicht um eine israelische Organisation handelt.

Facebook / dignbgmfr
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Die Jüdische Kultusgemeinde Erlangen hatte als eigene Gruppe am CSD teilgenommen. Gegenüber den "Nürnberger Nachrichten" (Bezahlartikel) bedauerte Esther Limburg-Klaus, die Vorsitzende der Gemeinde, dass jüdische Gläubige mit der Politik des Staates Israel gleichgesetzt wurden, etwa weil sie eine Regenbogen­fahne mit dem Davidstern trugen: "Es ist nun mal auch ein religiöses Symbol", so Limburg-Klaus. Sie verwies darauf, dass der Davidstern traditionell auch die Verbindung von weiblich und männlich darstelle. "Und somit hat es auch was mit Liebe zu tun."

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"Hass steht in einem fundamentalen Widerspruch zu dem, wofür der CSD steht"

Auch der Erlanger Politik gibt es scharfe Kritik für die verbalen Angriffe auf die Jüdische Gemeinde. "Sollte sich der geschilderte Ablauf bestätigen, insbesondere das demonstrative Ausspucken vor Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, ist damit eine Grenze deutlich überschritten worden", erklärte der dritte Bürgermeister, der CSU-Politiker Christian Lehmann, auf Instagram. "Der Hass, der in dieser Auseinandersetzung offenbar geworden ist, steht in einem fundamentalen Widerspruch zu dem, wofür der CSD steht."

Instagram
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Auch die Grünenpolitikerin Eva Linhardt, die zweite Bürgermeisterin, betonte auf Instagram, dass Antisemitismus in Erlangen keinen Platz habe.

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Der CSD-Verein zeigte sich ebenfalls schockiert über die Vorfälle: "Antisemitismus hat auf unserem CSD keinen Platz", erklärten die Veranstalter*innen. Man werde den Vorfall nun überprüfen.

Insgesamt zog die Jüdische Gemeinde aber eine positive Bilanz. In einer E-Mail gratulierte Esther Limburg-Klaus den Organisator*innen zu einer "gelungenen Veranstaltung". In einem Video vom CSD erklärte sie: "Die jüdische Gemeinde ist hier, weil die jüdische Gesellschaft auch sehr bunt und vielfältig ist und wir auch in der Stadtgesellschaft willkommen sein wollen als bunte und interessante jüdische Gemeinschaft."

Instagram / jkg.erlangen
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Sie kritisierte jedoch auch die Aufstellung bei der CSD-Demo. Hinter der jüdischen Gemeinde sei der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) gelaufen und gleich dahinter jene antijüdischen Demonstrierenden aus dem linken Spektrum. "Man hätte uns im Prinzip auch anders platzieren können", so Limburg-Klaus. Die Teilnehmenden vom ASB hätten ihr Leid getan, denn sie seien dabei zwischen die Gruppen geraten. "Das ist schade, dass es so gelaufen ist." (dk)

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