Angriff auf queeres Zentrum in Hannover

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Im queeren Zentrum Andersraum in Hannover ist es am Samstagabend zu einem queer­feindlichen Angriff gekommen. Wie der Verein in einer Pressemitteilung vom Montag mitteilte, störten unbekannte Personen zwischen 21 und 21:30 Uhr das Treffen einer Gruppe. Die Täter*­innen hätten anwesende Personen bedroht, beleidigt und aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Als diese nicht reagierten, sei die Tür zugeknallt und eine Glasscheibe zerstört worden.



Verletzt wurde nach Angaben des Vereins niemand, die Unbekannten konnten unerkannt fliehen. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet.

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Andersraum: "Versuch der Einschüchterung und Bedrohung"

Der Andersraum sei von außen klar als queerer Ort erkennbar, erklärte der Verein weiter: "Es war somit keinesfalls eine unpolitische Tat, sondern ein Versuch der Einschüchterung und Bedrohung von queeren Personen auf Grund ihrer Identität und ein Angriff auf einen queeren Safer Space im Herzen von Hannovers Nordstadt." Solche Vorfälle seien keine Einzelfälle, sondern reihten sich in eine wachsende Zahl von Sachbeschädigungen gegen queere Orte und Bedrohungen queerer Personen ein.

"Wir lassen uns nicht einschüchtern und nehmen es nicht hin, dass solche Taten normalisiert oder bagatellisiert werden", schrieb der Verein auf Instagram. Man bleibe "ein offener, solidarischer Raum für Queers und Allies" und lasse sich die eigene Sichtbarkeit "von niemanden nehmen".



Solidaritätsbesuch des Oberbürgermeisters



Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) verurteilte den Angriff auf seinem Instagram-Kanal. "Ich verurteile den Angriff auf den Andersraum am letzten Wochenende. Menschen wurden beleidigt, bedroht und eingeschüchtert, weil sie queer sind", schrieb Onay am Montag nach einem Solidaritätsbesuch im queeren Zentrum.



Der Andersraum sei "ein wichtiger Ort für queere Menschen in Hannover. Ein Ort der Begegnung und der Unterstützung." Seine Solidarität gelte allen Betroffenen und dem Team des Andersraums. Hannover solle eine Stadt sein, "in der alle Menschen sicher, frei und selbstbestimmt leben" könnten, so der Oberbürgermeister weiter. Man werde weiterhin dafür sorgen, dass queeres Leben in der Stadt sichtbar sei und Betroffene von Ausgrenzung und Gewalt Unterstützung erhielten. (cw)