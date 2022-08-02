Prinz Harry könnte Doku über seine Mutter Diana drehen

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Prinz Harry (42) könnte Prinzessin Diana (1961-1997) auf eine ganz besondere Weise ehren. Laut einem britischen Medienbericht gibt es Überlegungen, dass Harry im Rahmen des 30. Todestags seiner verstorbenen Mutter im kommenden Jahr eine Dokumentation über Lady Di veröffentlicht. Das berichtet der "Telegraph".



Harry befinde sich demnach in Gesprächen über eine entsprechende Doku. Bisher sei allerdings nichts in trockenen Tüchern. Dem Bericht zufolge habe Harry schon bei mehreren Freund*innen und Verwandten angeklopft und nachgefragt, ob sie bei einem solchen Projekt mitmachen würden. So soll er beispielsweise auch seinen Onkel Charles Spencer (62) gefragt haben.

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Unzählige Doku-Anfragen an Charles Spencer

Ob der jüngere Bruder von Prinzessin Diana, der am 22. September sein neues Buch "Swan Song: Diana, meine Schwester" veröffentlicht, wohl dabei wäre? In dem Werk merke er laut "Telegraph" an, dass er lieber ein Buch geschrieben habe als bei Produktionen mitzumachen, die im Rahmen des Todestages erscheinen.



Spencer befürchte, diese könnten einer problematischen Agenda folgen. Er habe "endlose, wiederholte" Anfragen für Dokus abgelehnt und er wolle stattdessen die Dinge so erzählen, wie er sich daran erinnere  statt einer Agenda von TV-Produzent*innen zu folgen, die er niemals treffen werde. Bei einem Projekt von Harry müsste er das aber vermutlich nicht befürchten. Dianas jüngerer Sohn hat schon vielfach positiv über seine Mutter gesprochen. Es ist wohl unwahrscheinlich, dass der Prinz sie in einem schlechten Licht darstellen würde.

Neue Doku bei Netflix?

Sollte Harry sich wirklich dazu entscheiden, dürfte die Doku von seiner Produktionsfirma Archewell Productions umgesetzt werden, an der auch seine Ehefrau, Herzogin Meghan (45), beteiligt ist. Außerdem könnte das Projekt dann bei Netflix landen.



Die Sussexes haben einen sogenannten "First Look"-Deal mit der Streamingplattform. Dadurch ist es möglich, dass kommende Produktionen gar nicht erst auf dem Markt landen und Netflix sich vor allen anderen direkt die Veröffentlichungsrechte schnappt. Bei einer Doku über Diana, an der Harry selbst mitgearbeitet hat, stünden die Chancen wohl gut, dass der Streamingdienst Interesse äußert. (spot/cw)