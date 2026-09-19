Pride-Flagge an Hochschule Bremerhaven angezündet

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Die Pride-Flagge wurde am 1. Juni auf dem Campus-Gelände gehisst (Bild: Hochschule Bremerhaven)

Unbekannte haben auf dem Campus der Hochschule Bremerhaven eine Regenbogen­fahne vom Fahnenmast gerissen und angezündet. Der Vorfall ereignete sich im Hinterhof von Haus B, wie die Hochschule in der vergangenen Woche mitteilte. Die Hochschulleitung wertet die Tat als politisch motivierten Angriff auf die queere Community und hat die Polizei eingeschaltet.



In einer Stellungnahme zeigte sich die Hochschule "mit großer Bestürzung und Empörung" über den Angriff. Man stehe für einen offenen, diskriminierungsfreien Umgang und eine Kultur, in der alle Menschen unabhängig von Herkunft, sexueller Orientierung und Geschlechts­identität sicher leben und lernen könnten. Das Verbrennen der Flagge sei "ein Angriff auf unsere gemeinsamen Werte und ein Zeichen des Hasses", heißt es weiter. Die Hochschule kündigte an, sich Einschüchterungsversuchen mit Entschlossenheit entgegenzustellen, die Flagge zeitnah zu ersetzen und eine weitere an geeigneter Stelle zu hissen.



Erst Anfang Juni hatte die Hochschule die Regenbogen­flagge im Rahmen einer Zeremonie vor dem Campusgebäude an der Columbusstraße gehisst und damit den Pride Month eröffnet. (cw)