Milde Strafe für Zeitsoldat nach homophoben Äußerungen in Hamburg



An-d / wikipedia) Das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek verurteilte den Soldaten zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro (Bild:

Heute, 11:15h 2 Min.

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Das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek hat einen Zeitsoldaten wegen homophober und rassistischer Äußerungen zu einer Geldstrafe verurteilt. Er soll 4.500 Euro zahlen, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich der 28-Jährige zwischen Oktober 2022 und Juni 2024 auf dem Gelände der Universität der Bundeswehr in Hamburg homophob und rassistisch geäußert hatte.



Gegenüber Kameraden soll er einen der Beleidigten und seinen männlichen Besuch als "Schwuchteln" bezeichnet und sinngemäß geäußert haben, dass diese Sex auf der Stube hätten. Einen ehemaligen Vorgesetzten soll er Kameraden gegenüber "Curry-Neger" und eine Lehrbeauftragte "Affentier" genannt haben. Zwei weitere Menschen soll er als "Untermenschen" bezeichnet haben, die erschossen werden sollten. Ein Strafbefehl sah zunächst eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro vor. Diese Summe reduzierte das Gericht nun.

Soldat droht jetzt noch ein Disziplinarverfahren

Seit Juni 2024 war der jetzt Verurteilte von der Bundeswehr suspendiert. Er bekommt seither nur noch die Hälfte seiner normalen Bezüge. Seit Oktober läuft außerdem ein Disziplinarverfahren gegen den 28-Jährigen. Die Bundeswehr wollte das Urteil abwarten, bevor sie damit fortfährt. Dann soll entschieden werden, ob der Mann weiterhin bei den deutschen Streitkräften arbeiten darf.



Eine automatische Entlassung wird erst verpflichtend, wenn die betroffene Person wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt wird, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr führt. Dies ist hier nicht der Fall. Rassismus und Homophobie verstoßen laut aktuellen Regeln fundamental gegen die Kernpflichten von deutschen Soldat*innen  insbesondere gegen die Pflicht zur Kameradschaft (Paragraf 12 Soldatengesetz) und das Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung (Paragraf 8 Soldatengesetz).



Erst vor wenigen Tagen hatte der Militärische Abschirmdienst mit Verweis auf Angriffe auf CSDs davor gewarnt, dass rechtsextreme Positionen zunehmend "normalisiert" würden (queer.de berichtete).

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Homosexuelle bis 2000 offen in Bundeswehr diskriminiert

Die Bundeswehr hatte bis zum Jahr 2000 offen homosexuelle Soldatinnen und Soldaten systematisch diskriminiert, von Führungspositionen ausgeschlossen und benachteiligt (queer.de berichtete). Schwule Offiziere könnten wegen ihres angeblich "sprunghaften Lebenswandel" kein Vorbild sein, hieß es über Jahrzehnte. Die Verfolgung mussten dabei auch Heterosexuelle erfahren, die unter Homosexuellenverdacht gerieten. So erschütterte etwa 1984 die Kießling-Affäre die Republik: Der damalige Verteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) wollte seinen Vier-Sterne-General Günter Kießling entlassen, weil dieser angeblich in einer schwulen Bar gesichtet worden war. Der Fall weitete sich zu einer Regierungskrise aus (queer.de berichtete). (dpa/cw)