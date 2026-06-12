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Im vergangenen Jahr haben so wenige Berliner*­innen geheiratet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Zahl der Eheschließungen in der Hauptstadt sank 2025 erneut um 0,1 Prozent auf 11.235 und ist damit auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte.



Die meisten Hochzeiten fanden zwischen Mann und Frau statt (93,6 Prozent). Bei 6,4 Prozent der Eheschließungen waren die Partner*­innen gleich­geschlechtlich oder divers.



Die Zahl der gleich­geschlechtlichen Eheschließungen hat sich seit ungefähr 2020 in der Hauptstadt auf den Wert zwischen sechs und sieben Prozent eingependelt. Kurz nach der Ehe-Öffnung hatte der Wert noch weit darüber gelegen  2018 etwa bei 16 Prozent. Queere Paare holten also nach dem Ende des Ehe-Verbots Hochzeiten nach oder ließe ihre eingetragenen Lebenspartnerschaften in Ehen umwandeln. Der Anteil der Umwandlungen früherer Lebenspartnerschaften spielt inzwischen kaum noch eine Rolle und macht weniger als ein Zehntel aller gleich­geschlechtlichen Ehen aus.

Weniger queere Ehen auf dem Land

Der Wert im urbanen Berlin liegt höher als in eher ländlich geprägten Regionen. Das geht auch aus dem Vergleich mit dem Land Brandenburg hervor: Hier lag der Anteil der gleichgeschlechtlichen Ehen bzw. Ehen mit diversen Personen 2025 laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg bei lediglich 2,9 Prozent, was ungefähr auch dem Bundesdurchschnitt entspricht. (dpa/cw)