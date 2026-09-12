Von Nathanael Di Battista

Heute, 14:58h 4 Min.

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"Bilder von toten Frauen unterlagen schon immer einer besonderen Faszination": Frauen sind Gewalt und Diskriminierung nach wie vor überproportional ausgesetzt  ob durch sexuelle Übergriffe auf der Arbeit, Überfälle auf dem Nachhauseweg, Schikanen im Gesundheitswesen, daheim durch die Faust des Partners oder eben durch Ermittelnde und das Justizsystem selbst. Es ist kein Geheimnis, auch keine steile These, sondern trauriger Fakt: Frauen*feindlichkeit ist tief verwurzelt in unserer Gesellschaft und Gewalt gegen Frauen* alltäglich. Nach einer hoffnungsvollen Phase des feministischen Aufschwungs durch Bewegungen wie #MeToo, die die breite Masse für die himmelschreienden Missstände sensibilisierten, schlägt das Patriarchat derzeit mit ungeahnter Brutalität zurück und beißt sich an seiner Vorherrschaft fest.



Mit ihrem neuen Buch "Ein ungehaltenes Plädoyer" (Amazon-Affiliate-Link ) stemmt sich Christina Clemm stur dagegen und setzt nun mit noch ungebremsterem Zorn fort, was sie 2024 mit ihrer Streitschrift "Gegen Frauenhass" begann: eine Anklage gegen Misogynie und auch gegen Queerfeindlichkeit. Denn unter der Bezeichnung "Frauen" fasst Clemm neben cis Frauen explizit auch trans Frauen und nichtbinäre Personen zusammen.

Drei Jahrzehnte Erfahrung im Gerichtssaal



"Ein ungehaltenes Plädoyer" ist am 15. September 2026 bei Hanser Berlin erschienen

Ihre Anklage startet Clemm dort, wo Recht gesprochen werden soll: im Gerichtssaal, einem Ort, an dem Mitgefühl eine Seltenheit ist, wie sie anfangs diagnostiziert und was sie  nicht zuletzt durch mitfühlendes Ansprechen respektive Anschreiben gegen diese Zustände  abändern möchte. Clemm arbeitet selbst seit über drei Jahrzehnten als Fachanwältin für Straf- und Familienrecht. In dieser Rolle vertritt sie Opfer von geschlechtsspezifischer und rassistisch motivierter Gewalt. Über drei Jahrzehnte Erfahrung und auch Insiderwissen, die aus jeder Buchseite rausstechen.



Das sehr breite und allzu reale Gefahrenpanorama für Frauen* konkretisiert Clemm an Beispielen von (anonymisierten) Mandatsfällen. Anhand dieser rekonstruiert sie Szenen vor Gericht, aber auch Tathergänge selbst, die sie zumeist protokollarisch-nüchtern beschreibt. Die Schnörkellosigkeit macht diese Schilderungen umso zermürbender. Dass die Rechtsprechung in den von ihr ausgebreiteten Fällen häufig versagt und Täter allzu oft mit glimpflichen Strafen davonkommen, liege an einem schwer beweglichen Justizsystem, das Misogynie und Queer­feindlichkeit in weiten Teilen verinnerlicht hat und sehr reizempfindlich auf Kritik reagiert.



"Nicht mitweinen, mitkotzen, mitzittern, mitschreien"



Wenn ihre Mandant*­innen aussagen und oft kaum Beschreibbares beschreiben, darf Clemm als ihre juristische Vertretung "nicht mitweinen, mitkotzen, mitzittern, mitschreien". Mit derlei introspektiven Einschüben lässt sie auch die Schwere des eigenen Berufs spüren, der teils abverlangt, unaushaltbares Leid bezeugen zu müssen. Gerichtliche Prozeduren wie die Vorführung von Beweismitteln oder die Vernehmungen würden manchmal mit unerbittlicher Härte durchgeführt. Sie seien, wie sie anhand zahlloser Beispiele plausibel untermauert, häufig so traumatisierend für die Geschädigten, dass sich deren Leid maßlos steigere. "Ich bin Teil dieser Gewalt", gesteht Clemm an einer Stelle betreten ein.



Mit ihrem Buch fordert sie ein Ende der Täter-Opfer-Umkehr und der mangelnden systemischen und gesellschaftlichen Empathie gegenüber Betroffenen sowie generelle Wachsamkeit gegenüber Unrecht. Und mit ebendieser Empathie und Wachsamkeit, an denen System und Gesellschaft kranken, arbeitet sie die Asymmetrien des Unrechts heraus und lenkt den Fokus auf Betroffene und die schmerzhaften Folgen, anstatt auf die Täter. Dabei bedient sie sich einer Dramaturgie, die immer wieder von Einzelfällen in allgemeinere Überlegungen überleitet.

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Die Angst muss die Seite wechseln

Worüber Clemm schreibt, ist für halbwegs informierte Menschen zwar weder sonderlich neu noch sonderlich überraschend. Doch es ist unmöglich, nicht schockiert zu sein über die Femizide und Verbrechen sowie die moralische Verkommenheit der Verbrecher, nicht angefasst zu sein von den Tragödien, die sie entfaltet.



Ihre aus diesen entsetzlichen Zuständen abgeleiteten Forderungen sind klar, zugänglich, unmissverständlich und manchmal mit der sarkastischen Bitterkeit einer Person formuliert, die sie schon ein halbes Leben lang gebetsmühlenartig wiederholt: eine holistische Erfassung und Bearbeitung von antifeministischen und queerfeindlichen Gewalttaten, eine bessere Finanzierung für Beratungs- und Präventionsstellen sowie umfassende Sensibilisierungsmaßnahmen für Fachpersonal.



Den durch Giselle Pélicot berühmt gewordenen Satz "Die Scham muss die Seite wechseln" erweitert Clemm: "Es muss nicht nur die Scham die Seite wechseln. Es muss auch die Angst die Seite wechseln, die Sorge vor Konsequenzen, die Abscheu vor diesen Verbrechen." Wo die Gesellschaft an toten Frauen* eine morbide Faszination findet, verlangt Clemm das Unbequemere: genauer hinzusehen und schnell zu handeln, solange die Frauen* noch leben.

Infos zum Buch



Christina Clemm: Ein ungehaltenes Plädoyer. 288 Seiten. Hanser Berlin. Berlin 2026. Gebundenes Buch: 24  (ISBN 978-3-446-28657-3). E-Book: 16,99 