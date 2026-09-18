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Erlangen

Staatsschutz ermittelt nach Antisemitismus-Vorfall auf CSD

Ein CSD-Teilnehmer hatte den jüdischen Gläubigen demonstrativ vor die Füße gespuckt, die sich auch etliche Parolen anhören lassen mussten.


Die Jüdische Kultusgemeinde Erlangen veröffentlichte ein Video ihrer CSD-Teilnahme (Bild: instagram)

Ein Teilnehmer des Christopher Street Days in Erlangen soll am Samstag vor die Füße von Mitgliedern der jüdischen Kultusgemeinde gespuckt haben, die sich ebenfalls als Fußgruppe an der Pride-Demo beteiligt hatte (queer.de berichtete). Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat  in dem Fall Beleidigung, wie Sprecher Michael Sebald vom Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag der dpa sagte. Die Identität des Mannes sei noch unbekannt.

Ein Video des Vorfalls am Rande des Umzugs hatte in sozialen Netzwerken für Empörung gesorgt. Außerdem sollen einige Teilnehmende während des CSD verschiedene propalästinensische Parolen gerufen haben. Der Staatsschutz prüft nun nach Angaben von Sebald, ob diese strafrechtlich relevant sind.

Von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Nürnberg-Mittelfranken veröffentlichte Aufnahmen zeigten, wie aus einer Gruppe heraus Parolen wie "Death to the IDF" (Tod den israelischen Verteidigungsstreitkräften), "Yallah Intifada" oder "Free Palestine" gerufen worden waren. Die mehrere dutzend starke Gruppe aus dem linken Spektrum sei nur eine Gruppe nach der Kultusgemeinde bei der CSD-Demonstration mitgelaufen.

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Der Vorfall hatte für Empörung in der Stadt gesorgt. "Die Anfeindungen gegenüber Mitgliedern der jüdischen Gemeinde erfüllen uns mit großer Betroffenheit. Antisemitismus, Ausgrenzung und jede Form von Menschenfeindlichkeit haben in unserer Stadt keinen Platz", erklärte Oberbürgermeister Jörg Volleth (CSU). Auch andere Politiker*innen hatten den Vorfall kritisiert.

Instagram / jkg.erlangen
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"Antisemitische Äußerungen, Anfeindungen oder Übergriffe widersprechen unseren Grundsätzen und dem Anspruch, den wir als organisierender Verein an unseren CSD haben", hatte auch der Verein Makeyourtownqueer kommentiert und die Vorfälle verurteilt. Diese werde man analysieren und daraus Konsequenzen ableiten. Zugleich bat der CSD darum, davon nicht "die Wahrnehmung des gesamten CSD" mit dem Straßenfest und in eigener Zählung 4.000 Teilnehmenden bei der Demo bestimmen zu lassen: "Menschen haben uns erzählt, wie wichtig der CSD für ihre eigene Sichtbarkeit, ihre Akzeptanz und ihren Weg zu einem selbstbestimmten Leben ist. Diese Geschichten und diese Menschen sind es, für die wir den CSD organisieren." (cw/dpa)

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