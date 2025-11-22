Mallorca: Jugendliche sollen Jagd auf schwule Männer in Cruising-Gegend machen



KI-Symbolbild für nächtliches Treiben in einer Cruising-Area (Bild: chatgpt)

Heute, 18:38h 3 Min.

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In einem bekannten Cruising-Gebiet im Westen von Palma de Mallorca häufen sich offenbar Übergriffe auf schwule Männer. Im Wald von Sa Teulera, in dem sich Männer in der Nähe eines Parkplatzes zu sexuellen Kontakten treffen, sollen in den vergangenen Wochen wiederholt Gruppen junger Männer aufgetaucht sein. Betroffene berichteten gegenüber Medien von einer "Jagd auf Schwule", die homophobe Beschimpfungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen umfasst habe.



Teilweise sollen die Jugendlichen mit Taschenlampen durch das Waldgebiet gegangen sein, um Männer aufzuspüren und zu vertreiben, melden "Ultima Hora" und das "Mallorca Magazin". Betroffene berichteten, es seien zudem Steine auf geparkte Autos geworfen und Motorräder umgestoßen worden. Ein von "Ultima Hora" anonym interviewter Mann erzählte, er sei von sechs jungen Männern umringt worden und aus Angst vor einem körperlichen Angriff geflohen. Aus Sorge vor weiteren Vorfällen bewahre er inzwischen ein Messer in seinem Auto auf. Ein anderer Betroffener berichtet, eine Gruppe habe Männer im Wald mit homophoben Rufen beschimpft.



Eine unabhängige Bestätigung, dass es ein gezieltes und organisiertes Vorgehen gegen schwule Männer gebe, liegt den Berichten zufolge bislang nicht vor. Die LGTBI-Organisation Ben Amics habe nach eigenen Angaben bislang keine aktuellen Meldungen zu solchen Vorfällen erhalten. Die Organisation geht jedoch davon aus, dass Angst vor weiteren Konsequenzen eine Rolle spielen könnte. Nach Angaben von Ben Amics werden in Palma jährlich rund 100 Fälle von körperlichen oder verbalen Übergriffen gegen queere Menschen erfasst.

"Wir werden von Bengeln angegriffen"

Auch die Nachbarschaftsvereinigung von Sa Teulera erklärte gegenüber "Ultima Hora", dass ihr bislang keine Probleme bekannt geworden seien. Die Zeitung veröffentlichte allerdings Bilder einiger Jugendlicher, die ein anderer anonymer Informant gemacht haben will. "Wir werden von Bengeln angegriffen, die glauben, sie hätten das Recht, uns in unseren eigentlich sicheren Rückzugsgebieten zu belästigen, zu beschimpfen und sogar tätlich anzugreifen." Er führte die Angriffe auf eine politische aufgeheizte Stimmung und die Rhetorik einiger Influencer zurück. "Eines Tages werden sie an jemanden geraten, der sich zur Wehr setzt, und dann wird etwas passieren."



Auch Ben Amics warnte vor einem gesellschaftlichen Klima, in dem die queere Community zunehmend angefeindet werde  "und manche Kinder nehmen das zur Kenntnis und handeln entsprechend". Nun verbreite sich Angst. Aus einem anderen Cruising-Gebiet bei La Niña Muerta in Es Carnatge seien zugleich bislang keine vergleichbaren Angriffe bekannt.

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Ähnliche Angriffe in Deutschland

Im Juni war bekannt geworden, dass im Mai Jugendliche mehrfach eine Jagd auf Cruiser im Berliner Volkspark Friedrichshain gemacht haben sollen, nach mehreren ähnlichen Taten im Vorjahr (queer.de berichtete). In den letzten Wochen wurden auch Ermittlungen zu Vorfällen in Cruising-Gebieten in Kassel, Stuttgart und Düsseldorf bekannt. Zugleich gibt es immer wieder Meldungen aus Deutschland und Österreich über Männer, die von vermeintlichen Online-Dates überfallen werden  neben Motiven wie Raub gibt es teilweise Verbindungen zur rechtsextremen sogenannten "Pädo-Hunter-Szene"-Szene. (cw)