Todesursache offiziell bestätigt: Daran starb Hayden Panettiere

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Schon vor rund einer Woche berichteten US-Medien über die mögliche Todesursache von Hayden Panettiere (1989-2026). Eine Überdosis Fentanyl wurde damals genannt (queer.de berichtete). Jetzt steht die Todesursache der viel zu früh verstorbenen "Heroes"-Darstellerin offiziell fest. Panettiere starb "durch die toxischen Wirkungen mehrerer Drogen, darunter Fentanyl", berichtet unter anderem NBC News unter Berufung auf das zuständige Gerichtsmedizinische Amt in Greenville.



Panettieres Tod wird demnach offiziell als Unfall eingestuft. NBC News zitiert aus dem Bericht der zuständigen Gerichtsmedizin: Als Todesursache der Schauspielerin wurden "die toxischen Wirkungen von Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin" festgestellt, also neben Fentanyl auch Beruhigungs- und Muskelentspannungsmittel.

Tragischer Augusttag

Panettiere war am 16. August im Alter von 36 Jahren in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina gestorben (queer.de berichtete). Rettungskräfte waren zu einer Unterkunft gerufen worden, nachdem die Schauspielerin dort nicht ansprechbar aufgefunden worden war. Schon kurz nach ihrem tragischen Tod gab der zuständige Gerichtsmediziner an, dass es bei der Autopsie keine Anzeichen für Verletzungen gegeben habe, die zu ihrem Tod beigetragen hätten.



Panettiere wurde vor allem durch die Serien "Heroes" und "Nashville" international bekannt. In der Vergangenheit hatte sie offen darüber gesprochen, zeitweise mit Alkohol- und Opioidabhängigkeit gekämpft zu haben. Sie hinterlässt ihre Tochter Kaya, die aus ihrer früheren Beziehung mit dem ukrainischen Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko (50) stammt.

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Coming-out drei Monate vor dem Tod

Über die Schattenseiten ihrer Karriere sprach Panettiere zuletzt offen. Im Mai erschienen ihre Memoiren "This Is Me: A Reckoning", in denen sie den frühen Ruhm, ihre psychische Gesundheit, Gewalt durch einen Ex-Partner, die Mutterschaft und den Tod ihres Bruders verarbeitete. Sie outete sich in der Autobiografie auch als bisexuell und schrieb von dem Druck, als Jungschauspielerin nicht sie selbst sein zu können (queer.de berichtete). Das Buch schaffte es auf die Bestsellerliste der "New York Times".



Fentanyl gehört zur Gruppe der Opioide und wird medizinisch zur Behandlung starker Schmerzen eingesetzt. Es kann bereits in sehr kleinen Mengen lebensgefährlich sein. Besonders riskant sind illegal hergestellte Tabletten, die mit Fentanyl versetzt wurden, ohne dass Betroffene davon wissen. (cw/spot)