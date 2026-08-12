"Patient Zero": Taylor Swift kündigt neue Musik an

Heute, 04:57h 3 Min.

3 Min.

Der Release von "The Life of a Showgirl" ist schon eine Weile her. Jetzt hat Superstar Taylor Swift (36) neue Musik angekündigt  zunächst mit einem mysteriösen Countdown auf der eigenen Webseite, der zwei Stunden lang ablief. Nach Ablauf war klar: Die neue Single "Patient Zero" wird am Freitag veröffentlicht.



Das machte Swift unter anderem auf Instagram bekannt. Dort erschien ein neuer Beitrag, der verkündet: "Ich habe es kaum erwarten können, euch mitzuteilen, dass meine brandneue Single 'Patient Zero' am 25. September erscheint."



Dazu teilte die Sängerin ein elegantes Foto von sich in einem schwarzen Kleid. Sie lehnt an einer Betonwand und blickt in die Kamera. Die Single kann ab sofort auf Swifts Website vorbestellt werden. Auch eine Akustik- und Klavierversion sind jeweils mit einem alternativen Cover erhältlich.



Es ist Swifts erste Veröffentlichung seit ihrem Album "The Life of a Showgirl" aus dem vergangenen Oktober. In den USA führte der Langspieler zwölf Wochen lang die Billboard 200-Charts an. Die Singles "The Fate of Ophelia" und "Opalite" konnten ebenfalls die Spitze der Charts erreichen.

Ehrung bei den MTV Video Music Awards

Zuletzt hatte der Megastar im Juni den Song "I Knew It, I Knew You" für den Pixar-Film "Toy Story 5" herausgebracht. "Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten "Toy Story"-Film gesehen habe", schrieb sie damals auf Instagram.



Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMAs) am kommenden Sonntag wird die Pop-Ikone mit einem Sonderpreis für Regiearbeit geehrt. Mit dem neuen "Artist Director Honors"-Preis sollen bahnbrechende Künstler*innen gewürdigt werden, deren Schaffen hinter der Kamera die Möglichkeiten für Musikvideos und für visuelles Erzählen erweitert habe, hieß es in einer Mitteilung des Senders MTV. Swift hat im Laufe ihrer Karriere bei zahlreichen Musikvideos selbst Regie geführt.



In diesem Jahr geht Superstar Madonna mit elf Nominierungen in die Verleihung der MTV Video Music Awards (queer.de berichtete). Swift folgt im Wettbewerb mit neun Nominierungen, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres mit ihrem Hit "The Fate of Ophelia".

- Werbung -



Auftritt in Emmy-Einspieler und bei NFL-Spiel

Swift war zuletzt bei der Emmy-Verleihung in Erscheinung getreten. Für Gastgeberin Mariska Hargitay (62), bekannt aus der Crime-Serie "Law & Order: SVU", trat sie in einem humoristischen Einspieler auf.



Am selben Tag verfolgte sie auch das erste Heimspiel der Kansas City Chiefs in der laufenden NFL-Saison gegen die Denver Broncos. In einem rot-karierten Kleid fieberte sie in einer Loge des Arrowhead Stadiums mit ihrem Mann Travis Kelce (36) mit  an der Seite von Tom Cruise (64). Für Swift war es der erste öffentliche Auftritt seit der Hochzeit am 3. Juli im Madison Square Garden. (cw/dpa/spot)