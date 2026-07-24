Air France räumt bei den Skytrax Awards ab

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Air France hat bei der Verleihung der Skytrax World Airline Awards am 18. September 2026 in London mehrere renommierte Auszeichnungen gewonnen. So wurde die im Frühjahr 2025 vorgestellte "La Première"-Kabine als weltweit beste First Class prämiert  ein Titel, den Air France damit erstmals für sich gewinnt. Zum sechsten Mal in Folge wurde die Airline zudem als beste Fluggesellschaft Westeuropas ausgezeichnet.



Weitere Preise gab es für das Verpflegungsangebot in der First-Class-Lounge sowie für das Sisley-Amenity-Kit, das als bestes First-Class-Reisenecessaire gewürdigt wurde. Im weltweiten Gesamtranking konnte sich Air France im Vergleich zum Vorjahr von Platz acht auf Platz sieben verbessern.

Die "Oscars der Luftfahrtbranche"

Die Skytrax World Airline Awards gelten als "Oscars der Luftfahrtbranche" und werden von der internationalen Bewertungsagentur Skytrax seit 1999 vergeben. Grundlage ist die weltweit größte Umfrage zur Passagierzufriedenheit bei Fluggesellschaften: Zwischen September 2025 und August 2026 haben Reisende aus mehr als 100 Ländern teilgenommen, insgesamt seien 24,8 Millionen Bewertungen in die Auswertung eingeflossen.



Air France bietet ein First-Class-Erlebnis, das dem in einem Privatjet ebenbürtig ist (Bild: Air France)

"Von Beginn des Projekts für die neue La-Première-Kabine an hatten wir ein klares Ziel: das weltweit beste First-Class-Erlebnis zu bieten", erklärte Air-France-KLM-Chef Benjamin Smith. Es handle sich um "ein außergewöhnliches und völlig neues Produkt, das in unserer Tradition verwurzelt ist und unsere einzigartige Vision der französischen Reisekultur widerspiegelt". Die Entwicklung der Suiten, die erstmals über fünf Fenster verfügten, habe drei Jahre in Anspruch genommen. "Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um unseren Kunden ein Erlebnis zu bieten, das dem in einem Privatjet ebenbürtig ist", so Smith weiter. Von der Ankunft am Flughafen bis zum Zielort verkörpere La Première "zweifellos die höchste Form des Reisens". Für die gesamten Teams sei es "ein Grund zu großem Stolz", dass das Angebot nun von Skytrax gewürdigt werde. Smith dankte allen beteiligten Teams sowie den Kund*innen, die die Kabine künftig auf weiteren Strecken und in mehr Flugzeugen erleben könnten.

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Dokumentarfilm über La Première

Anlässlich der Auszeichnung hat Air France außerdem einen rund 35-minütigen Dokumentarfilm über La Première veröffentlicht, präsentiert von Benjamin Smith selbst. Der Film gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Reiseerlebnisses: von der Ankunft am Flughafen Paris-Charles de Gaulle über den privaten Weg zum Flugzeug bis zum Beziehen der neuen Suite an Bord einer Boeing 777-300ER. Zu Wort kommen dabei sowohl das speziell geschulte Kabinenpersonal von La Première als auch externe Partner*innen: Sternekoch Alain Ducasse, der das kulinarische Angebot der La-Première-Lounge am Flughafen Paris-Charles de Gaulle entwickelt hat, sowie Isabelle d'Ornano, Gründerin der französischen Phytokosmetik-Marke Sisley.



"Air France La Première  70 Years of Excellence to Become the World's Best First Class"

| Direktlink | Der Film"Air France La Première  70 Years of Excellence to Become the World's Best First Class"

Darüber hinaus blickt die Dokumentation auf die Archive von Air France zurück und zeichnet die Entwicklung der First Class über 70 Jahre nach  von den Sitzen der 1940er Jahre über den in den 1950er Jahren eingeführten Service an Bord der "Parisien Spécial"-Super-Constellation und den Lounge-Bereich der Boeing 707 bis zu den bekannten roten Sitzen der Boeing 747. Ergänzt wird die Zeitreise durch Uniformen im Haute-Couture-Stil sowie historische Speisekarten und Geschirr aus verschiedenen Jahrzehnten.