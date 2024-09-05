Warum eine Danksagung an Taylor Swift, Fabian Stumm?

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Heute, 06:40h 6 Min.

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Für sein Langfilmdebüt "Knochen und Namen" gewann Fabian Stumm 2023 den Heiner-Carow-Preis der DEFA-Stiftung, ein Jahr später wurde er beim Filmfest München für "Sad Jokes" mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino und dem FIPRESCI-Preis des internationalen Verbands der Filmkritik ausgezeichnet.



Am Samstag feiert nun sein dritter Kinostreich "Die Ideen" Weltpremiere beim Zurich Film Festival. Die Dramödie erzählt in sechs Episoden von Menschen in Momenten des Übergangs. Wie üblich übernimmt der 1981 geborene Regisseur und Autor selbst eine Rolle. Jonas Dassler ist ebenfalls wieder mit von der Partie.



Wir haben uns mit Fabian Stumm über den neuen Spielfilm unterhalten.

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Herr Stumm, verblüffende Titel sind ein kleines Markenzeichen der Stumm-Filme. Was hat es diesmal mit dem Titel auf sich?



In einer Szene des Films sagt die von Romina Küper gespielte Figur, um sich für ihre immer neuen Einfälle zu rechtfertigen: "Ich hab eben viele Ideen, und wenn man Ideen hat, dann muss man sie auch umsetzen, sonst ist das unanständig." Die Haltung hat mir gefallen, und ich fand das einen passenden Titel für einen Episodenfilm, der eher fragmentarisch erzählt.



Jonas Dassler ist ein zweites kleines Markenzeichen. Diesmal spielt er den Coq-au-vin-Koch, der zornig wird. Wird das so eine Film-Family?



Ich mag die Vorstellung, ja. Man trifft sich auf einer vertrauten Basis und sucht von dort ausgehend gemeinsam nach neuen Facetten und Temperaturen. Jonas ist ein Kollege, der so viel Wärme und Spielfreude mitbringt  es hat mich gefreut, dass wir uns im nächsten Film wieder begegnet sind.



Ein weiterer Star ist Angela Winkler. Wie bekommt man die großen Namen bei einem kleinen Budget?



Angela ist seit meiner Jugend eine wichtige Schauspielerin für mich. Wir sind uns ein paar Mal begegnet, und ich habe sie zur Premiere von "Sad Jokes" eingeladen. Danach war klar, dass wir unbedingt zusammenarbeiten möchten. In erster Linie suchen alle Spielenden nach einem guten Buch und einer interessanten Rolle  ich glaube, das ist erst einmal das Fundament, unabhängig von kleinen Budgets oder großen Gagen.



Das deutsche Kino lebt von der Förderung. Sie verzichten jedes Mal auf den warmen Subventionsregen. Was ist der Grund für dieses Modell?



Die Zeit. Ich habe andere Projekte in Entwicklung, die den klassischen Weg der Förderung gehen, und das braucht Geduld. Weil es mir aber am besten geht, wenn ich schreibe und arbeite, und ich inzwischen ein stabiles Netzwerk an Leuten um mich habe, denen es ähnlich geht, haben wir auch diesen Film als Freundschafts- und Familienprojekt mit den Mitteln umgesetzt, die uns zur Verfügung standen. Wenn ich Maler wäre, würde ich auch nicht darauf warten wollen, dass mir jemand Leinwand und Pinsel besorgt. Ich würde einen Weg finden, trotzdem zu malen. Diese Freiheit und Unmittelbarkeit möchte ich im Moment nicht missen.



Gibt es den Erwartungsdruck, wonach ein queerer Regisseur gefälligst queere Themen machen soll? Immerhin ist nur eine der Geschichten in "Die Ideen" queer



Ich selbst mache mir diesen Druck jedenfalls nicht. Ich möchte schon die Freiheit haben, von den Dingen zu erzählen, die mich gerade beschäftigen. Als schwuler Mann erzähle ich so oder so aus meiner Perspektive  die Konstellation der Geschlechter ist da für mich zweitrangig. Mich interessieren Menschen, Beziehungen und die Dynamiken dazwischen, und die können sehr unterschiedliche Formen annehmen. Ich finde queere Sichtbarkeit enorm wichtig. Aber zu dieser Sichtbarkeit gehört für mich auch die Selbstverständlichkeit, dass queere Künstler*innen nicht darauf festgelegt werden, ausschließlich queere Geschichten erzählen zu müssen.



Entspricht ein Episodenfilm den TikTok-Sehgewohnheiten besser als ein Spielfilm?



Ich war nie auf TikTok unterwegs, das kann ich also nicht beurteilen. Sicher sind Geschichten in Häppchenform leichter oder schneller zu konsumieren. Im Fall meines Films ist die Form aber klar filmisch und nicht darauf angelegt, Aufmerksamkeit möglichst schnell zu stimulieren. Im Gegenteil: Die einzelnen Geschichten nehmen sich Zeit für ihre Figuren. Mich hat an der Episodenform eher interessiert, dass man in relativ kurzer Zeit ein ganzes Panoptikum aufmachen und Menschen in sehr verschiedenen Lebenssituationen begegnen und wieder verlassen kann.

Was halten Sie vom Etikett "Woody Allen trifft Bergman trifft Loriot"?



Von Etiketten halte ich mich grundsätzlich lieber fern. Aber wenn Menschen, deren Arbeit ich mich nahe fühle, in einem Satz mit meinem Film auftauchen, werde ich mich sicher nicht beschweren.



Wie wichtig ist witzig?



Sehr wichtig. Besonders im Umgang mit herausfordernden Themen kann Humor eine große Kraft haben und einen Raum schaffen, um mit Aufrichtigkeit über Ängste, Verletzungen und Unsicherheiten zu sprechen. Abgesehen davon liebe ich es, ein Publikum zum Lachen zu bringen. Das hat etwas sehr Verbindendes, und gerade in diesen Zeiten finde ich das wichtiger denn je.



Wie viel Biografisches steckt diesmal in dem Stück?



Beim Schreiben hatte ich das Gefühl, ich bewege mich diesmal in der reinen Fiktion. Im Schnitt merkte ich dann, wie viel von mir in diesen ganzen Episoden doch steckt. Das ist wohl einfach meine Art, mich an Stoffe anzunähern. Ich sample scheinbar alles mit hinein, was mir oder den Menschen in meinem Leben passiert. Das geschieht fast wie von allein.



"Ich hab ChatGPT gefragt, ob Beziehung gut ist", heißt es an einer Stelle. Haben Sie gleichfalls AI für den Film gefragt?



Nein, das finde ich eine gruselige Vorstellung.



Was hat es mit der Danksagung an Taylor Swift auf sich? Und mit der an Doris Dörrie?



Die Musik von Taylor Swift ist seit Jahren die Playlist meines Lebens  das meine ich ganz ironiefrei. Sie ist für mich eine der ganz großen Geschichtenerzählerinnen, und ihr Output inspiriert mich ungemein. Auf die eine oder andere Art kommt sie in allen meinen Filmen vor. Das ist ein kleiner Running Gag, den manche bemerken und andere nicht. Doris Dörrie und ich haben uns letztes Jahr kennengelernt, und es gab sofort ein sehr schönes Zugehörigkeitsgefühl zwischen uns. Sie ist eine unglaublich großzügige Kollegin, und einige ihrer Gedanken und Ratschläge haben mich während der Entstehung des Films begleitet. Dafür wollte ich ihr danken.



Was ist der Ratschlag für Kinogänger*innen, wenn der Film im Januar 2027 ins Kino kommt?



Ich glaube, "Die Ideen" ist tatsächlich ein Film, der für ganz unterschiedliche Geschmäcker etwas bereithält. Beim Drehen habe ich ihn mir immer wie einen Malkasten vorgestellt, in dem jede Figur für eine andere Farbe steht. Vielleicht erkennt man sich selbst oder die Person, die neben einem sitzt, darin wieder. Und dann hat man nach dem Film hoffentlich etwas, worüber man miteinander reden kann.



Auf dem Soundtrack findet sich "Aquarium" aus "Der Karneval der Tiere". Die Melodie läuft in Cannes traditionell vor jedem Film. Ist das der Hinweis, wohin die Reise gehen soll?



Ich war noch nie in Cannes und hatte das bei der Musikauswahl gar nicht im Kopf. Sagen wir so: Wenn ich eingeladen werde, dann komme ich gerne vorbei. Merci beaucoup!