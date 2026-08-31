Erlös aus Auktion von Sexparty-Utensilien geht an Aids-Hilfe

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Zusammen mit einer Decke und einer Luftmatratze wird auch das Schild "Swingerparty im Rathaus 2026" versteigert (Bild: Die Mannheimer)

Der Erlös einer ungewöhnlichen Charity-Auktion in Mannheim soll der Aids-Hilfe zugutekommen. Das teilte Stadtrat Julien Ferrat von der Wählervereinigung "Die Mannheimer" als Organisator der Auktion mit.



Versteigert werden Gegenstände aus der umstrittenen Sexparty im Rathaus: ein Schild mit der Aufschrift "Swingerparty im Rathaus 2026", eine schwarze Decke sowie eine Luftmatratze. Ferrat wies darauf hin, dass die Decke und die Luftmatratze ungewaschen seien. "Die schwarze Decke und die Luftmatratze sind ungewaschen. Auf der schwarzen Decke befinden sich auch noch Reste von der Veranstaltung wenn Sie wissen, was ich meine", sagte er.



Zunächst hatte der Lokalpolitiker versucht, die Utensilien dem Mannheimer Stadtarchiv zu überlassen. "Ich habe die Utensilien dem Mannheimer Stadtarchiv angeboten, doch die hatten leider kein Interesse", sagte Ferrat. Daraufhin habe er sich für eine öffentliche Versteigerung entschieden.



Die Auktion läuft unter dem Titel "Historische Unikate! Utensilien von der Swingerparty im Mannheimer Rathaus" bei eBay und wird dort als "perfekt für Sammler" beworben. Das aktuelle Höchstgebot liegt bei 101,01 Euro. Die Auktion endet am Donnerstag um 9:30 Uhr, die Utensilien sollen von Ferrat persönlich übergeben werden. (cw)