K.o.-Tropfen: Höhere Strafen sollen mögliche Täter abschrecken



K.o.-Tropfen werden meist heimlich in alkoholische Getränke gekippt (Bild: karolina-grabowska / pexels

Heute, 10:34h 3 Min.

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Beim Thema K.o.-Tropfen wären höhere Strafen aus Sicht von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig für potenzielle Täter ein deutliches Zeichen der Abschreckung. "Das ist schon ein starkes Signal und ein starkes Stoppschild, wenn man weiß: Wenn man so etwas tut, dann ist man mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe dabei", sagte die SPD-Politikerin im ARD-"Morgenmagazin".



Die Bundesregierung will für den Einsatz sogenannter K.o.-Tropfen höhere Strafen. Wer die gefährlichen Mittel für eine Vergewaltigung oder einen Raub einsetzt, soll laut einem Entwurf der Bundesregierung künftig mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe rechnen müssen. Dazu sollen K.o.-Tropfen rechtlich so eingestuft werden wie eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug (queer.de berichtete). Der Bundesgerichtshof hatte zuvor eine entsprechende Einstufung ohne ausdrücklichen Gesetzestext abgelehnt.



Abschreckung alleine helfe nie, sagte die Justizministerin. "Wir brauchen Aufklärung, wir brauchen eine bessere Prävention  alles, was dazugehört." Als Gesetzgeber sei es wichtig, zu sagen: "Bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du diese Linie überschreitest, dann wird es richtig heftig."

Hubig: Nicht Betroffene müssen sich schämen, sondern Täter

Am Nachmittag steht die erste Beratung zu dem Vorhaben im Bundestag an. Die geplante Reform ist früheren Angaben zufolge Teil einer Gesamtstrategie der Bundesregierung zum besseren Schutz vor Gewalt. Der Bundesgerichtshof hatte 2024 entschieden, dass K.o.-Tropfen nicht als "gefährliches Werkzeug" im Sinne des Strafgesetzbuches zu verstehen seien.



Hubig sagte: "Wir müssen es in der Gesellschaft schaffen, dass nicht die Betroffenen diejenigen sind, die sich schämen, sondern, dass es die Täter sind." An der Frage, wie der Schutz verbessert werden könne, werde in den Ländern und Kommunen ständig gearbeitet. "Wir haben mittlerweile ein deutlich höheres Netz an Möglichkeiten, wo man zum Beispiel anonym die Spuren sichern kann."



Zur Debatte steht auch ein Antrag des Bundesrats  der von der Länderkammer bereits im Sommer 2025 verabschiedete Entwurf verwendet unter anderem andere Begriffe als die Bundesregierung (etwa "Gift" statt "Mittel").

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Einsatz auch in der Szene

Als K.o.-Tropfen werden verschiedene Arten von Drogen bezeichnet, etwa Ketamin, ein Narkosemittel aus der Tiermedizin, und GHB (Gammahydroxybuttersäure), umgangssprachlich Liquid Ecstasy genannt. In Clubs werden die Mittel in niedrigeren Dosierungen auch freiwillig als Partydrogen genommen.



Auch schwule Männer werden immer wieder Opfer von K.o.-Tropfen. Dabei handelt es sich um keine neue Entwicklung: Schon vor 20 Jahren warnten queeren Organisationen in Deutschland davor (queer.de berichtete), entsprechend Aufklärung gibt es weltweit. 2013 wurde ein Mann in Berlin zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er drei Sexpartner mit einer Überdosis K.o.-Tropfen getötet hatte (queer.de berichtete). (dpa/cw)