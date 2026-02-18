Buenos Aires: Muss Millionen-Pride für den Papst weichen?

Heute, 13:20h 2 Min.

2 Min.

Der traditionelle CSD in Buenos Aires steht wenige Wochen vor seinem seit langen angekündigten Termin vor einem ungewöhnlichem Problem: Wegen des Besuchs von Papst Leo XIV. will die Stadtverwaltung den für den 7. November geplanten Pride verschieben. Der Pontifex wird Argentinien vom 8. bis 11. November besuchen; vorgesehen sind Termine in Buenos Aires, Córdoba und Luján.



Der Konflikt entzündete sich an einer am 18. September veröffentlichten Resolution der Stadt. Demnach sollen vom 6. bis einschließlich 13. November keine Veranstaltungen im öffentlichen Raum genehmigt werden. Ausgenommen sind solche, die zur offiziellen Papstreise gehören. Die Stadt begründet die Regelung mit dem außergewöhnlichen Aufwand für Sicherheit, Verkehr und Logistik.



Von dem Verbot betroffen wäre die größte regelmäßige queere Demonstration der argentinischen Hauptstadt. Der Marcha del Orgullo findet traditionell am ersten Samstag im November statt, die 35. Ausgabe war für den 7. November bereits seit Monaten vorbereitet. Nach Angaben der Organisator*innen sind rund 700 Stände sowie Künstler*innen und Wagen eingeplant; viele Beteiligte hätten Reisen und Unterkünfte gebucht.

Verschiebung um zwei Wochen?

Als Ausweichtermin schlägt die Stadt den 21. November vor. Der Pride weist die Verschiebung bislang zurück und hält am 7. November fest. Eine Verlegung sei keine bloße Änderung im Kalender, sondern greife in monatelange Vorbereitungen und bereits eingegangene Verpflichtungen ein. Zugleich betont der CSD, man verstehe das Anliegen der Stadt, diese könne aber Sicherheits- und Logistikaufgaben mit dem Pride koordinieren. Der Papstbesuch erfolge schließlich erst nach dem CSD. Ein Pressesprecher verwies zudem darauf, dass ohne die Verschiebung queere Gläubige an beiden Anlässen teilhaben könnten.



Möglicherweise kommt Bewegung in die Sache: Bürgermeister Jorge Macri sagte am Dienstag, mit einer Mehrheit der beteiligten Organisationen habe es eine Verständigung über eine Verschiebung gegeben. Eine endgültige Einigung ist damit nicht dokumentiert; der Pride selbst kündigt die Demonstration weiterhin für den 7. November an. Die Kirche hatte sich bei der Debatte rausgehalten: Die Entscheidung über den Termin liege bei der Stadtverwaltung, sagte Erzbischof Jorge García Cuerva.

- Werbung -



Millionenveranstaltung mal eben verschieben?

2025 besuchten laut argentinischen Medien mehr als eine Million Menschen den CSD  die Teilnehmenden und Besucher*innen setzten damit ein Zeichen gegen die queerfeindliche Regierung unter Präsident Javier Milei (queer.de berichtete). Für 2024 wurden rund 1,5 Millionen Besucher*innen geschätzt. (cw)