Bundestag schiebt Schutz queerer Menschen im Grundgesetz weiter vor sich her



Kundgebung der Initiative "Grundgesetz für alle" 2022 vor dem Bundestag  eine begleitende Petition hat bislang 110.000 Unterschriften (Bild: grundgesetzfueralle / instagram

Heute, 15:36h 4 Min.

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Die Umsetzung der jahrzehntelangen Forderung, ein Verbot der Diskriminierung queerer Menschen ausdrücklich in den entsprechenden Artikel 3 des Grundgesetzes aufzunehmen, lässt weiter auf sich warten. Nach einer kurzen von den Grünen angesetzten Geschäftsordnungsdebatte lehnte es der Bundestag am Mittwoch ab, einen entsprechenden Entwurf des Bundesrats auf die Tagesordnung zu setzen.



Die Länderkammer hatte vor genau einem Jahr einen Entwurf beschlossen, das Merkmal "sexuelle Identität" in Artikel 3 aufzunehmen (queer.de berichtete). Dieser verbietet bereits die Benachteiligung oder Bevorzugung von Menschen aufgrund von Geschlecht, Abstammung, "Rasse", Sprache, Heimat oder Herkunft, ihres Glaubens, ihrer Religion oder politischer Anschauungen, seit 1994 auch aufgrund einer Behinderung.



Der Entwurf des Bundesrats wurde Anfang Dezember von der Bundesregierung dem Bundestag zugeleitet, der ihn aber bislang nicht debattierte. Ein Entwurf des Grünen mit gleichen Formulierungen und Ziel wurde am 9. Oktober 2025 in erster Lesung beraten und seitdem noch nicht von den Ausschüssen aufgegriffen. Eine Verfassungsänderung bräuchte eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, in der Praxis vor allem eine Zustimmung der Union. CDU-Ministerpräsidenten wie Kai Wegner und Hendrik Wüst hatten die Initiative in der Länderkammer mitgetragen, im Bundestag hatte sich die Union bislang ablehnend gezeigt. Erst im August hatte Fraktionschef Thorsten Frei vor einer "Überfrachtung der Verfassung" gewarnt (queer.de berichtete).

Union bremst weiter

Die Grünenabgeordnete Irene Mihalic betonte in der kurzen Debatte am Mittwoch, nach dem Anschlag auf den Berliner CSD sei die Grundgesetzänderung "umso dringender"; so hätten auch die SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil direkt danach angekündigt, eine Reform "mit Nachdruck wieder auf die politische Tagesordnung" zu setzen (queer.de berichtete). Das müsse nun zu Konsequenzen führen, ansonsten seien die Worte "nichts wert". Eine parteiübergreifend aus dem Bundesrat kommende Initiative biete zudem die Chance, Stillstand zu überwinden  wie einst bei der Ehe für alle.





Für die Union meinte die Abgeordnete Catarina dos Santos-Wintz, man habe das Thema mit dem gleichlautenden Grünen-Antrag bereits im Plenum debattiert und es folgten so weitere Behandlungen. Man sei als Union zugleich "nicht überzeugt", dass es weitere Regelungen im Grundgesetz geben müsse. Das Ziel eines gesellschaftlichen Signals reiche nicht aus.



Der AfD-Politiker Bernd Baumann sprach anlässlich der letzten Wahlen von einem "Beben durch Deutschland", seine Partei habe die Union "zertrümmert". Nun solle ein "wokes Weltbild per Verfassungsänderung" ins Grundgesetz geschrieben werden und im Bundesrat hätten sich Unionspolitiker mit "Woken und Linksgrünen gemein gemacht" und "konservative Wähler verraten". Die Union wolle das Thema nicht ansetzen, um in Bundestag noch "konservativ" scheinen zu können, so Baumann, dessen Partei für eine Ansetzung der Debatte und gegen die Grundgesetzänderung ist.

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Debatte geht weiter

Dirk Wiese von der SPD beklagte ein "politisches Taktieren" der Grünen, schließlich habe man deren gleichlautenden Antrag zur Bundesratsinitiative bereits im Bundestag debattiert und er werde nun im Rechtsausschuss weiter beraten, wo am Morgen die Grünen verpasst hätten, eine Anhörung anzusetzen. Die SPD unterstütze das Vorhaben, der Koalitionspartner habe aber eine "andere Auffassung".





Die Linken-Abgeordnete Ina Latendorf fragte, welches Verständnis von Demokratie und Diskurs die Regierungsfraktionen zeigten, wenn sie den Antrag des Bundesrats nicht zur Debatte stellen. Dieser sei schließlich getrennt von dem Antrag der Grünen zu betrachten. Hier zeige sich letztlich "Inkonsequenz" und "Feigheit". "Es ist ein bisschen wie seinerzeit bei der Ehe-Öffnung: Auch damals haben Union und SPD eine wenig revolutionäre Forderung der Community über Jahre hinweg verschleppt", kommentierte der Linken-Abgeordnete Maik Brückner in einer Pressemitteilung. "Der Frust bei den Leuten ist groß. Die Merz-Regierung hat queerpolitisch bisher nichts geliefert  die Ergänzung des Diskriminierungsschutzes im Grundgesetz wäre das Mindeste. Nicht nur als Symbol, sondern als fundamentales Schutzversprechen."



Letztlich stimmten die Regierungskoalitonen gegen die Aufsetzung des Gesetzentwurfs auf die Tagesordnung. Eine erste Lesung kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Auch ein Entwurf aus der Länderkammer müsste nach dem Bundestag noch einmal von ihr angenommen werden. Queere Aktivist*innen hatten gefordert, auch das Merkmal "geschlechtliche Identität" in Artikel 3 aufzunehmen  die Politik verweist auf Rechtsprechung, wonach dieses durch das Merkmal "Geschlecht" umfasst sei. (cw)