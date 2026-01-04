Jurassica Parka zu Bewährungsstrafe verurteilt



Mario O. in seiner früheren Rolle als Jurassica Parka (Bild: IMAGO / Sabine Gudath)

Heute, 17:55h 3 Min.

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Die Berliner Szenepersönlichkeit Mario. O, bekannt als Dragqueen Jurassica Parka, ist am Mittwoch vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen Besitzes von kinderpornografischen und jugendpornografischen Inhalten zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er habe "eine Industrie unterstützt, die unsägliches Leid für Kinder verursacht", heißt es laut dpa im Urteil des Amtsgerichts.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und einen Monat zur Bewährung gefordert. Die Vorsitzende Richterin sagte, der Angeklagte befasse sich inzwischen selbstkritisch mit den Ursachen für die Taten. Sie sehe eine positive Prognose. Der 46-Jährige hatte bei der Verhandlung alle ihm vorgeworfenen Taten gestanden.



Die Vorwürfe gegen O. waren im Oktober 2025 publik geworden (queer.de berichtete). Zu diesem Zeitpunkt gehörte Parka zu den populärsten Dragqueens der Bundeshauptstadt, mit der sich oft Stars der Unterhaltungsbranche oder Politiker*innen ablichten ließen. Danach zog sich Parka vollständig aus der Öffentlichkeit zurück.



O. sagte laut dpa vor Gericht, er sei "bestürzt im Nachhinein" und schäme sich: "Tiefer und dunkler war ich nie." Er habe eine Suchterkrankung und damals "den ganzen Tag getrunken, komplett die Kontrolle verloren". Durch sein Handeln habe er seinen Beruf verloren  "was ich mir in 20 Jahren aufgebaut habe als Bühnenkünstler". Er wolle sich auch wegen seiner Pädophilie in Therapie begeben.

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Mehrere Stunden Videomaterial gefunden

Im Sommer 2025 hatte es nach einem IP-Adressen-Tipp einer Organisation aus den USA, die Hinweise von sozialen Netzwerken und anderen Tech-Dienstleistern annimmt, eine Hausdurchsuchung bei O. gegeben. Bei dieser waren 131 Videos mit fast fünfeinhalb Stunden kinderpornografischem Material samt 28 entsprechenden Bildern sowie 17 Videos und fünf Bilder mit Jugendpornografie gefunden worden.



Kurze Zeit nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe berichtete das queere Stadtmagazin "Siegessäule", dass Parka bereits 2023 wegen "Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften" zu einer Geldstrafe verurteilt worden war und seither vorbestraft ist (queer.de berichtete). O. habe damals eine Geldstrafe in Höhe von 11.200 Euro (160 Tagessätze zu je 70 Euro) erhalten. Das Strafmaß sei recht milde ausgefallen, da der Verurteilte "reumütig und geständig war, es sich um eine spontane Tat handelte und die Tat bereits einige Zeit zurücklag", so das Schöffengericht. Der Tatvorwurf hatte sich auf das Jahr 2021 bezogen.

Frühere Weggefährtinnen wie Margot Schlönzke oder Jacky-Oh Weinhaus hatten sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend von Parka distanziert und betont, dass Kinderpornografie ein Verbrechen sei. Rechte und rechtsextreme Kräfte versuchten seither trotzdem, alle Dragqueens und die queere Community für die Tat verantwortlich zu machen. AfD-Politiker*innen wiederholten den Vorwurf, dass Dragqueens eine pauschale Gefahr für Kinder seien (queer.de berichtete). Im letzten Monat zeigte die NRW-Dragqueen Gräfin Henriette von Küppersbusch etwa den AfD-Politiker Jan Pioch an, weil dieser sie mit Parkas mutmaßlicher Tat in Zusammenhang gebracht hatte (queer.de berichtete). (cw)