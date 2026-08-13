Niederlande machen doch wieder mit beim ESC



2019 freuten sich die Niederlande über den ESC-Sieg ihres Sängers Duncan Laurence

Heute, 18:43h 2 Min.

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Nach einem Jahr Abwesenheit wollen die Niederlande nun doch im nächsten Jahr wieder beim Eurovision Song Contest (ESC) mit dabei sein. Ein erneuter Boykott des Landes wegen der umstrittenen Teilnahme Israels ist damit vom Tisch. Der niederländische Beitrag zum ESC 2027 in Bulgarien werde ein Gemeinschaftsprojekt des öffentlichen Rundfunks, kündigte der Vorstand des öffentlichen Rundfunkverbands NPO in Hilversum an.



Erst kürzlich sah es danach aus, dass die Niederlande erneut den ESC boykottieren würden. Der bisher verantwortliche Sender Avrotros hatte im August entschieden, er werde sich nicht mehr an dem Musikwettbewerb beteiligen (queer.de berichtete). Nach Angaben des Senders sei der ESC "nicht mehr neutral". Für anhaltende Verstimmung im Land hatte auch die Disqualifizierung von Joost Klein 2024 kurz vor dem Finale gesorgt.



Nun will NPO ein ESC-Team bilden, das für die Auswahl des teilnehmenden Acts verantwortlich ist. Der nationale Nachrichtensender NOS übernimmt danach die Ausstrahlung von Halbfinals und Finale.

Irland hält an Boykott fest

Irland kündigte hingegen in der vergangenen Woche an, auch im nächsten Jahr aus Protest gegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg nicht am ESC teilzunehmen (queer.de berichtete). Irland gehörte neben Island, Spanien, Slowenien und den Niederlanden zu den fünf Ländern, die den diesjährigen ESC in Wien boykottiert hatten. Die anderen Länder haben noch keine Entscheidung getroffen  der Chef des spanischen Senders RTVE, José Pablo López, gab dem Verwaltungsrat allerdings eine Empfehlung zu einem weiteren Boykott. Unter den bisherigen Zusagen findet sich derweil auch Belgien. Der flämische öffentlich-rechtliche Sender VRT hatte eine Teilnahme mit Verweis auf Israel zunächst ebenfalls offen gelassen.



Die Frist für eine Wettbewerbsanmeldung endete in der letzten Woche, bis Mitte Oktober kann die Entscheidung ohne eine Geldstrafe revidiert werden. Es ist üblich, dass erst zu diesem Zeitpunkt alle Teilnehmenden öffentlich bekannt werden. Auch andere Sender hatten Kritik am Wettbewerb geübt, etwa rund um das Televote und staatliche Werbekampagnen. Die EBU will das System überarbeiten  beim ersten ESC in Asien in Bangkok im November sind etwa acht Online-Stimmen vorgesehen und auf mindestens drei Acts aufzuteilen.

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Kanada hält ESC-Einzug

Der nächste ESC findet im Mai 2027 in Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste statt. Unter den bislang 28 bestätigten Teilnehmern sind der Rückkehrer Nordmazedonien und der Neuzugang Kanada (queer.de berichtete). Deutschland entscheidet im Februar, wen es zum ESC schickt (queer.de berichtete). (cw/dpa)